Arbeiten auf engstem Raum: Kameramann Jan Hering, Christoph Tiemann und Koch Detlef Lübbecke (v.l.) in der Küche des „Geisthövel“.

Wenn Kabarettist und Schauspieler Christoph Tiemann für die WDR-Lokalzeit Münsterland unterwegs ist, dann wird er zum Restauranttester. In dieser Mission war er für seine Rubrik „Tiemann testet“ am Dienstagnachmittag im „Geisthövel 2.0“ in der Freiheit zu Gast.