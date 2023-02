Viermal ein starkes „M“ bei „PPP“

Viermal ein starkes „M“ − so führte Senatspräsident Josef Ostermann am Donnerstagabend die neuen Senatoren in Ahlens ältester Karnevalsgesellschaft „Pütt − Pott − Ploug“ ein. Sie eint nämlich die Tatsache, dass ihre Vornamen allesamt mit jenem Buchstaben beginnen.

Erstmals führte Ostermann in dieser Funktion, ausgestattet mit dem närrischen Hahnenzepter, durchs Programm des Senatorenabends, bei dem traditionell frischer Grünkohl mit Bratkartoffeln, Kasseler und Wurst serviert wird. Und noch eine Neuerung gab es: Die Karnevalisten feierten Premiere im Gasthaus Quante. „Wir haben einige Ortswechsel hinter uns“, resümierte Senator Helmut Ransleben und erinnerte sich an Abende im Hotel Gretenkort, im Art-Hotel oder Chagall. In seiner Begrüßung hob der Senatspräsident viele Ehrengäste hervor, darunter Bürgermeister, Landrat, Landtags- und Bundestagsabgeordnete sowie Ehrensenatspräsident Winfried Brüggemann.

Neuzugänge stellen sich vor

Dann wurde es für die neuen Senatoren ernst. Zunächst stellte sich Martin Hegselmann vor, der ein lokales Unternehmen führt. „Ich bin 58 Jahre alt und lebe seit 49 Jahren in Ahlen“, sagte er und fügte augenzwinkernd an: „Warum hat es nur so lange gedauert, bis ich gefragt wurde?“ Markus Höner (47) kommt aus Vellern, ist gelernter Landwirt, hat aber auch schon 15 Jahre lang als Geschäftsführer eines Betriebs gearbeitet. „Die meisten werden mich aber als CDU-Landtagsabgeordneten kennen.“ Manuel Schwarzer, der aus Nordhessen stammt, kam über die Bundeswehr in die Wersestadt. „Ich war hier von 2018 bis 2021 stellvertretender Kommandeur in der ,Westfalen-Kaserne'“, berichtete der 41-Jährige. „Vorher kannte ich Ahlen nicht. Aber ich muss sagen, ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden.“ Von Kindesbeinen an mit Ahlen verbunden ist Matthias Harman, der seine Lehre einst bei der Volksbank absolvierte und heute im öffentlichen Dienst arbeitet. Vor kurzem ist er 43 Jahre alt geworden und bekleidet aktuell das Amt des stellvertretenden Ahlener Bürgermeisters.

Ein besonderer Höhepunkt war im Verlaufe des Abends auch der Auftritt von Stadtprinz Ossi I. mit Gefolge, der einigen treuen Weggefährten aus „PPP“-Reihen und Förderern der Narretei seinen Prinzenorden verlieh. „Sogar mein alter Ausbilder ist hier“, freute sich die Tollität mit Blick auf Michael Haake. Der durfte wenig später ein weiteres Mal nach vorne treten, denn Josef Ostermann zeichnete ihn für 30-jährige Treue aus. Weitere Jubilare sind Franz-Josef Bäumer (40 Jahre Senator) und Oliver Rasfeld (25 Jahre Senator).

Vortrag bei PPP: Günter Schweer Foto: Christian Wolff

Mit historischen Karnevalsschlagern wie dem obligatorischen „Ohne Karneval können wir nicht sein“ aus der Feder von „Schittken“ Brüggemann, plattdeutschen Anekdoten und einem vom früheren Feuerwehr-Kapellmeister Carl Gniegwitz vertonten Lied, dessen Noten leider verloren gegangen sind, unterhielten die Senatoren Günter Schweer und Henning Rehbaum die Gäste.