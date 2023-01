Vierte Generation in der Backstube

Traditionelles bewahren – Neues wagen“, das haben sich Katrin und Stefan Zimmermeier vorgenommen. Die gelernte Bankkauffrau mit Weiterbildung Filialmanagement im Bäckerhandwerk und der Bäckermeister und Konditor haben am 1. Januar in vierter Generation die gleichnamige Holzofen-Bäckerei mit dem Stammhaus an der Theodor- Körner Straße und acht Filialen in Ahlen, Drensteinfurt, Enniger und Westkirchen übernommen.

