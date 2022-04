Virtuoser Rock aus Plymouth

In der Schuhfabrik wird gerockt: Ein Quartett mit gebürtigem Australier an der Spitze verquickt Rock mit Folk und Blues.

„Wille And The Bandits“ in der Schuhfabrik

„Wille And The Bandits“ verquirlen Rock mit Blues und Folk – auch am 13. Mai in der Schuhfabrik

Gelobt von Rocklegenden und Kritikern als eine der dynamischsten Bands auf der ganzen Welt, zaubern „Wille And The Bandits“ ihre ganz eigene musikalische Magie. Am 13. Mai (Freitag) treten sie ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im Rahmen ihrer Europatournee mit dem Titel „When The World Stood Still“ erstmalig in der Schuhfabrik auf.

Das Quartett aus Plymouth versteht es laut Ankündigung, klassischen englischen Rock sowie US-amerikanische Roots mit psychedelischem Einschlag zu verquicken. Blues, Rock, Psychedelic, Folk und die rhythmische Offenheit von Jam-Bands werden vom gebürtigen Australier Wille Edward zur eigenen Sache gemacht.

Fingerfertigkeit und Slide-Spiel

Höchst virtuos gehen die Musiker zu Werke. Die Fingerfertigkeit erinnert an John Butler, das Slide-Spiel an Ben Harper, die Dynamik der Songs an Dave Matthews, die stadiontauglichen Songs an Pearl Jam oder Led Zeppelin.

„Wille And The Bandits“ haben ihre Tourneen auf ganz Europa und sogar bis nach Australien und den USA ausgeweitet, um das Gefühl von Eskapismus zu vermitteln, das Cornwall seit Jahrhunderten kennt.

Das Ticket kostet im Vorverkauf unter events.schuhfabrik-ahlen.de oder in der Kneipe 25 Euro und an der Abendkasse 30 Euro.