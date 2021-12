Vogelhochzeit gibt den Takt vor

Wenn auch die Übungsleiterin nicht in die Senioreneinrichtung kommen kann, die Übungen selbst können es – und zwar auf lustigen Bildertafeln. Die Idee stammt von Bettina Neuhaus und zur Realisierung gab‘s direkt Unterstützung.

Lara-Kathrin Weniger (l.) vom Hugo-Stoffers-Zentrum freut sich über den Bewegungsparcours, mit dem Bettina Neuhaus Bewegung in Senioreneinrichtungen bringen will.

Bewegung ist für Seniorinnen und Senioren ganz wichtig, um Körper und Geist fit zu halten. Doch das gestaltet sich gerade in der Pandemie auch in Senioreneinrichtungen schwierig. Übungsleiterin Bettina Neuhaus hatte deswegen die Idee eines Bewegungsparcours, die Bürgerstiftung Ahlen unterstützt das Projekt.

Seit zehn Jahren ist Bettina Neuhaus Sport-Übungsleiterin und sie hat immer gern mit alten Menschen geturnt. Acht Jahre war sie sogar beim Kreissportbund Fachkraft für das Förderprogramm „Bewegt älter werden“, das unter anderem Sitzgymnastik, Rollatortraining und Sturzvorbeugung umfasst. „In dem Programm hatte ich kreisweit Kontakte zu verschiedenen Senioreneinrichtungen“, beschreibt Bettina Neuhaus ihr Netzwerk. So hat sie örtliche Sportvereine an Einrichtungen vermittelt und auch Aus- und Fortbildungen durchgeführt.

Musik als wichtiges Element

Mit dem Ausscheiden aus dem Kreissportbund vor zwei Jahren hat sie dann selbst Übungsstunden übernommen. In Senioreneinrichtungen und auch für andere Seniorinnen und Senioren in Pfarrzentren oder Jugendzentren mit entsprechendem Platzangebot. Seit Mai bietet sie auch dreimal wöchentlich im Hugo-Stoffers-Zentrum Bewegungssport an, Musik ist ein wichtiges Element. „Die Vogelhochzeit ist ein richtiger Renner, die kennen alle“, hat Bettina Neuhaus dabei festgestellt.

Das führte dazu, dass die Übungsleiterin mit den Bewohnern zur Melodie neue witzige Strophen getextet hat, was ja auch den Geist in Schwung hält. Ein Beispiel: „Der Eichelhäher liegt voll im Trend, weil er nur vegane Nahrung kennt.“ Es sei aber absehbar gewesen, dass sie der Pandemie wegen nicht mehr ins Haus kommen konnte.

Teppichdesigner als Zeichner

Bettina Neuhaus machte sich also Gedanken, wie sie die Senioren trotzdem in Bewegung halten kann.

Ihre Idee war, die Strophen mit Bewegungsübungen zu verbinden und das Ganze sollte mit Tierbildern unterfüttert werden. Der Bewegungsparcours – oder „Trimm-dich-Pfad“ wie die Übungsleiterin ihn auch nennt – war geboren. Über eine Mitstreiterin vom Internationalen Frauenfrühstück fand sie dann einen arbeitslosen iranischen Teppichdesigner in Süddeutschland, dessen Teppiche sogar in der UNO hängen. „Der hat erst mal einen Tölpel gezeichnet, der hat mich sofort überzeugt“, berichtet Bettina Neuhaus. Bei dieser Übung mit dem Tölpel sollen die Füße angehoben werden.

Finanzspritze der Bürgerstiftung

Mit der Bürgerstiftung Ahlen fand sie einen finanziellen Unterstützer, nun konnten elf weitere Figuren gezeichnet werden. Zu jedem Tierbild gibt es eine Bewegungsbeschreibung. „Das ist für alle geeignet, selbst Rollstuhl- und Rollatorfahrer können mitmachen“, hat die Übungsleiterin das ideale Bewegungsrezept gefunden.

Die Bildersätze wurden als Geschenk zur Bescherung an sieben Senioreneinrichtungen verteilt, die mitmachen möchten – wie eben das Hugo-Stoffers-Zentrum. „Die Bewohner werden richtig Spaß daran haben, das bietet Abwechslung“, war sich Sozialdienstleiterin Lara-Kathrin Weniger vom Hugo-Stoffers-Zentrum bei der Übergabe sicher. Den Parcours gibt es auch in kleiner Ausführung, er kann privat über die Bürgerstiftung Ahlen erworben werden.