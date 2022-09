Volkshochschule bekommt gute Noten

Alle vier Jahre befragt die Volkshochschule (VHS) ihre Kursteilnehmer. Die jüngste Auswertung, die Leiterin Nadine Köttendorf am Dienstagnachmittag im Schul- und Kulturausschuss vorstellte, dürfte vor allem die Dozenten zufrieden stimmen. Sie bekamen besonders gute Noten.

Derzeit strebt die VHS eine Rezertifizierung im Qualitätsmanagement an. Dafür ist die Befragung, die von März bis Mai vorgenommen wurde, ein notwendiger Baustein. „Wir hatten eine sehr gute Rücklaufquote. 352 Fragebögen wurden ausgewertet. 269 davon kamen aus Ahlen, der Rest aus Sendenhorst und Drensteinfurt.“

VHS-Leiterin Nadine Köttendorf. Foto: Christian Wolff

Bei allen Bemühungen, die Digitalisierung im VHS-Alltag zu forcieren, setzt die Einrichtung auch weiterhin auf analoge Medien, weil diese bei den Nutzern nach wie vor einen hohen Stellenwert haben. „Unser Programm wird es weiterhin in gedruckter Form geben“, versprach Köttendorf. „132 Befragte sind allein darüber auf unsere Angebote aufmerksam geworden.“ Marco Düsterwald (SPD) merkte dazu an, dass viele Volkshochschulen, die ihr gedrucktes Programm in den Vorjahren eingestellt und allein auf digitale Verbreitung gesetzt haben, inzwischen wieder zweigleisig fahren und zusätzlich ein gedrucktes Programm anbieten.

Kritik am Anmeldeverfahren

Einige Unzufriedenheit, erklärte die VHS-Leiterin, habe es in Bezug auf das Anmeldeverfahren gegeben. Da werde aber noch nachjustiert. Dafür seien die Nutzer mit der Freundlichkeit und dem Service in der Geschäftsstelle sehr zufrieden. „Obwohl es ein Altbau ist, sind die Kursteilnehmer auch mit den Räumen des Alten Rathauses zufrieden.“ Anders sei es am Standort der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule, wo sich doch im Kursalltag Defizite zeigen, sogar gelegentlich Vandalismus auftrete. „Das ist kein Leerstand. Wir haben dort täglich an die 200 Teilnehmer, vornehmlich in Integrations- und Sprachkursen“, beschrieb Köttendorf. Da jedoch vor 2024 eine Änderung der Raumsituation nicht zu erwarten ist, warben sowohl Nadine Köttendorf als auch einige Ausschussmitglieder dafür, den Bestand so gut es geht auszugestalten – auch mit neuen Medien.

Als künftige Entwicklungsziele nannte die Volkshochschul-Chefin neben der fortschreitenden Digitalisierung die stärkere Einbindung des Standorts Stadtbücherei und langfristig auch des künftigen Stadthauses, in dem es ebenfalls VHS-Seminarräume geben soll. Die Verwaltung soll weiterhin im Alten Rathaus verbleiben.