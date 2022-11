Vollkommen freie Abendgestaltung

Gesang ist immer wieder ein beliebter Part beim „Lebendigen Adventskalender“. Am Donnerstag öffnet sich am Jakobus-Haus an der Robert-Koch-Straße das erste Türchen.

Nach zweijähriger Pause findet in diesem Jahr wieder der „Lebendige Adventskalender“ der Pfarrei St. Bartholomäus statt. Er soll dazu beitragen, die Adventszeit besinnlicher zu erleben und mit Menschen zusammenzukommen. Am Donnerstag (1. Dezember) wird am Jakobus-Haus an der Robert-Koch-Straße 39 das erste Türchen geöffnet. Für einige Termine sucht das Organisationsteam noch Gastgeberinnen und Gastgeber.

Viele Familien, Einzelpersonen, Nachbarschaften, aber auch Vereine und Schulen beteiligten sich auch dieses Mal als Gastgeber, um sich und andere auf Weihnachten einzustimmen. Alle Institutionen sind auch in diesem Advent wieder eingeladen, sich an dem „Lebendigen Adventskalender“ zu beteiligen.

Draußen vor der Tür

Dazu laden die Beteiligten zum Beisammensein „draußen vor der Tür“ ein, wozu sich zum Beispiel ein Garten, eine Garage oder ein Carport anbieten. Wie gewohnt beginnen die Veranstaltungen jeweils um 18.30 Uhr, die ersten 15 bis 20 Minuten werden von den Gastgebern inhaltlich mit dem Singen von Liedern, dem Vorlesen von Geschichten oder anderem gestaltet. Die Gastgeberinnen und Gastgeber sind in der Gestaltung vollkommen frei, denn der Adventskalender lebt von der Vielfalt. Zum Aussuchen von Liedern gibt es vorab ein Liederheft.

Im Anschluss soll dann noch etwas Zeit zum Klönen bei einer Tasse Tee, Kinderpunsch oder Glühwein sein. Alle sind eingeladen, Nachbarn, Freunde, Bekannte und noch Unbekannte, Jung und Alt. Natürlich auch Gäste, die selbst keinen der Abende gestalten. Man kann zu einem, mehreren oder auch allen Abenden kommen.

Start am Jakobus-Haus

Am Donnerstagabend geht es am Jakobus-Haus in der Robert-Koch-Straße 39 los. Für einige Termine werden noch Gastgeber gesucht: Freitag (2. Dezember), Samstag (3. Dezember), 9. Dezember und 18. Dezember.

Ein Kalender mit den Namen der Gastgeberinnen und Gastgeber wird über die Homepage www.menschen-leben-kirche.de veröffentlicht. Wer beim „Lebendigen Adventskalender“ einen Abend gestaltet möchte, kann sich bei Maria Tangemann-Kreienborg unter Telefon 8 21 09, Mobil 01 57/57 97 99 14 (auch WhatsApp) oder per E-Mail mariatk@gmx.de anmelden. Maria Tangemann-Kreienborg wird sich auch zeitnah zurückmelden.