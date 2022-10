Vollsperrung für Endausbau

Im Neubaugebiet „Hases Wiese“ in Dolberg steht noch die Fertigstellung der Anliegerstraße aus. Damit wollen die Ahlener Umweltbetriebe am Montag starten.

Bis zum Jahresende soll das Wohngebiet „Hases Wiese“ endausgebaut sein. Eine Vollsperrung tritt zum Baustart am 24. Oktober in Kraft, kündigen die Ahlener Umweltbetriebe an.

Es ist das jüngste Baugebiet in Ahlen und offenbar eines der beliebtesten: Auf „Hases Wiese“ in Dolberg sind in kürzester Zeit so manche Träume vom Eigenheim wahrgeworden. Während die Grundstücke nahezu komplett bebaut sind, fehlt nun noch der Endausbau der Anliegerstraße.

Am Montag (24. Oktober) beginnen die Ahlener Umweltbetriebe (AUB) damit, kündigt die Stadtverwaltung an. „Dazu wird im ersten Schritt die komplette Asphaltbefestigung aufgenommen und dann im Bereich des Regenrückhaltebeckens mit dem Straßenbau begonnen“, sagt der AUB-Gruppenleiter für Tiefbau, Matthias Wehmeyer. Zunächst werden die beiden Straßenabschnitte in westlicher und nördlicher Richtung gebaut und danach folgen Zug um Zug die weiteren Wege.

Fertigstellung bis Ende des Jahres

Die Umweltbetriebe bitten um Verständnis, dass der Baubereich tagsüber voll gesperrt bleibt. „Die Anliegerverkehre sollen nach Ende der täglichen Bauzeit möglich sein. Baubedingt sind einige Bereiche jedoch nicht benutzbar.“

Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten werden rund 580 Tonnen Schottertragschicht aufgebracht und circa 3000 Quadratmeter Betonsteinpflasterdecke verlegt. Für gutes und sicheres Licht sorgen 16 Beleuchtungsmasten. Mit dem Endausbau wollen die AUB im Wesentlichen noch vor Ende des Jahres fertig sein.

Die Stadt Ahlen hatte die rund 25 Grundstücke im südlichen Stadtgebiet vor drei Jahren zur Errichtung von Einfamilienhäusern vermarktet. Zielgruppe waren ausschließlich private Interessenten. Die Grundstücke liegen östlich der Twieluchtstraße und nördlich des Nahversorgungszentrums, welches über den Kreisverkehr der Heessener, Uentroper und Alleestraße erreicht wird.