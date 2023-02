Vom Backhaus bis zum Bücherregal

Zu einem echten Dauerbrenner und Anschubgeber besonderer Projekte, die Vereine und Verbände allein nicht umsetzen könnten, hat sich der Fonds für bürgerschaftliches Engagement in Ahlen entwickelt. Neben der Anpassung der dazugehörigen Richtlinien standen gleich drei neue Anträge auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortsausschusses Vorhelm. Alles fand am Montagnachmittag einstimmige Zustimmung.

Zunächst stellte Jochen Wiechens vor, was der Feuerwehr-Löschzug Vorhelm zur weiteren Aufwertung seines Gerätehauses plant. Nach der Fertigstellung eines Unterstandes im Vorjahr soll nun ein zusätzliches Rollo dafür sorgen, dass dieser diebstahlsicher und wetterfest gemacht wird. „Wir haben festgestellt, dass sich darunter im Herbst viel Laub sammelt“, sagte Wiechens, der den erkrankten Zugführer Raphael Eustermann vertrat. Rund 1300 Euro sollen städtischerseits beigesteuert werden.

Beier: „Das stärkt das Dorfleben“

Von einem weiteren Antragssteller, dem Förderverein Alte Schule Tönnishäuschen, konnte kein Vertreter bei der Sitzung anwesend sein. Stellvertretend erläuterte Strukturförderer Lutz Henke, dass geplant sei, auf dem städtischen Gelände ein Backhaus in Fachwekbauweise zu errichten. „Das stärkt das Dorfleben“, meinte Hubertus Beier dazu. Etwas mehr 5000 Euro Zuschuss stünden im Raum.

Drittes Projekt ist die Installation eines öffentlichen Bücherregals im Ortsteil Vorhelm-Bahnhof. „Es gibt bereits Leute, die bereit sind, sich darum zu kümmern, regelmäßig neue Bücher einzustellen“, erklärte Hubert Papenfort. Seit dem Wegfall eines ähnlichen Angebots an einem örtlichen Geldinstitut sei er immer wieder darauf angesprochen worden, so etwas erneut aufzubauen. „Nicht zuletzt haben wir am Bahnhof keinen richtigen Treffpunkt.“ Insofern sei der geplante Standort am Spielplatz Haarbachstraße mit Bedacht gewählt. „Dort kommen viele Familien mit ihren Kindern hin, außerdem gibt es eine Bushaltestelle.“ Thorsten Beiske (FDP) lobte die Idee: „Solche Bücherregale sind eigentlich ein Selbstläufer.“ Mit der Stadt Ahlen als Grundstückseigentümer werde ein entsprechender Nutzungsvertrag geschlossen, kündigte Papenfort abschließend an.

Vorsitzender Hubertus Beier motivierte letztlich potenzielle weitere Antragssteller, sich gerne bei ihm zu melden. Sollte der Fördertopf der Innenstadt in diesem Jahr nicht ausgeschöpft werden, hätten die Vorhelmer die Möglichkeit, auf die verbliebenen Mittel zurückzugreifen. Gleiches gelte für den Ortsteil Dolberg.