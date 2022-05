Von den Freuden des Lehrerdaseins

„Die Daktiker“ wissen was es heißt, am Städtischen Adolphinum Pensionsansprüche zu optimieren.

Die verschobene Benefizveranstaltung des Fördervereins des Lions Clubs Ahlen-Münsterland findet am kommenden Dienstag (10. Mai) im Städtischen Gymnasium statt: „Die Daktiker“, das „dienstälteste Lehrerkabarett Deutschlands“, treten in der Aula der Schule mit ihrem Programm „Adolphinum – fit for future“ auf und nehmen an diesem Abend die Tücken von Digitalisierung von Homeschooling aufs Korn. Sämtliche Einnahmen des Abends werden für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine und für soziale Projekte vor Ort gespendet.

Die Krönung: Homeschooling

Was hat es nicht schon alles mitgemacht, das Kollegium des Städtischen Adolphinums: Da gab es das Schulprogramm, fächerübergreifenden Unterricht, individuelle Förderung, G8 wurde ein-, dann wieder ausgeführt, und dann die Krönung: Pandemie, Homeschooling und Distanzlernen! Nichtsdestotrotz ist das Kollegium immer noch hochgradig motiviert – zum einen, um den lieben Kleinen analog und digital den Weg ins Leben zu weisen, zum anderen, um Karriere und Pensionsansprüche zu optimieren oder ganz einfach die Probezeit als neue kommissarische Schulleiterin unbeschadet zu überstehen.

Unerschöpfliches Thema

„Die Daktiker“ wissen, wovon sie reden. Seit einer gefühlten Ewigkeit erfreuen sie ihr Publikum mit ihrer kabarettistischen Sicht auf das unerschöpfliche Thema „Schule“ – teils brüllend-komisch, teils bitterböse.

Man darf gespannt sein auf die neue (kommissarische) Schulleiterin Hildegard Lengowski (Brigitte Lämbgen), Urgestein OStR Karl Eduard Krick (Hans Peter Königs), dem Ex-Schulleiter Willi R. Lass (Andreas Boxhammer) und den ewigen Angestellten Volker Müller-Lieben­streit (Hermann-Josef Skutnik).

Karten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus Schulz, in der Mayerschen Buchhandlung oder online über lions-ahlen.de