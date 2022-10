Von der Schwangerschaft bis zum Berufseintritt

In 14 Ahlener Einrichtungen gibt es Familien-Info-Points. Sie dienen seit Donnerstag als Kontakt- und Anlaufstelle für Eltern und Familien und informieren über die Hilfe-Angebote in der Stadt.

Familien-Info-Points sind am Start

Vertreter und Vertreterinnen von 14 Einrichtungen nahmen am Donnerstag ihre Arbeit als Familien-Info-Point auf.

„Reden, zuhören, gemeinsam Lösungen und Ideen finden“ – das ist Ziel der Familien-Info-Points, die am Donnerstag im Rahmen einer Auftaktveranstaltung an den Start gegangen sind. Sie sind Kontakt- und Anlaufstelle für Eltern und Familien und informieren über vielfältige Hilfe-Angebote in den Netzwerken der Stadt.

Sozialdezernentin Stephanie Kosbab dankte dem Projektteam mit Lisa Kalendruschat, Sandy Richter, Ulrike Gerhards und Bagdagül Yükelce für die langjährige Begleitung. „2019 wollten wir an den Start gehen, doch dann hat Corona unsere Pläne zunichte gemacht“, erklärte Lisa Kalendruschat. Ziel sei es, auf die vielfältigen Hilfe-Angebote aufmerksam zu machen – von der Schwangerschaft bis zum Beruf. Unterschiedliche Träger, Vereine, Institutionen und weitere Partner seien willkommen, sich am Projekt zu beteiligen, das transparent, schnell und individuell unterstützen möchte. Dafür seien die Familien-Info-Points (FIP) mit ihren kompetenten Fachkräften Anlaufstellen.

Weitere Partner können sich melden

Themen könnten Fragen nach einem Kita-Platz, nach dem Übergang von der Kita in die Grundschule, unterstützende Lernangebote, aber auch der Bedarf nach einem Trödelmarkt sein. „Tür- und Angelgespräche“, Eltern-Cafés und Sprechstunden, offen oder nach Vereinbarung, sollen niedrigschwellig sein. „Wir wollen die Strukturen und Ressourcen nutzen, die bereits vorhanden sind“, erklärte Sandy Richter, da seien Geschäftsstellen, soziale Träger, Bildungseinrichtungen, das Jobcenter, die Agentur für Arbeit und weitere gefragt, die sich melden können. Aktuell beteiligen sich neun Familienzentren, drei Familiengrundschulzentren und das Forum gegen Armut.

Metallplakette für die Einrichtung

Nach der Präsentation und einem Rollenspiel in zwei Gruppen übergab Stephanie Kosbab die Materialien, bestehend aus einer Angebotsbroschüre und weiteren Hilfsmitteln zur Dokumentation, außerdem eine Metallplakette zum Anbringen vor oder in der Einrichtung. Ulrike Gerhards machte deutlich, dass die Materialien ergänzt werden können.

Das Gesprächs- und Vermittlungsangebot ist kostenlos und unverbindlich. Alle Gesprächsinhalte werden vertraulich behandelt. Eine Landesförderung im Programm „Kinderstark-NRW schafft Chancen“ hat die finanziellen Grundlagen geschaffen.