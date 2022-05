Von Gardetanz bis Körperteil-Blues

Karneval mitten im Frühling ist ungewöhnlich. Zweimal schon war der Kinderkarneval der KG Klein-Köln ausgefallen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so wurde er am Sonntag im Hof Münsterland gefeiert.

„Da sind wir wieder, wie vor zwei Jahren“, begrüßte Kinderprinz Robin I. (Averhage) die Anwesenden. Kinderprinzessin Marina I. (Weishaupt) schien der langen Regentschaft überdrüssig: „Aber jetzt hauen wir ab, wir sind dann mal weg.“ Da aber kein neues Kinderprinzenpaar bereitstand, machten die beiden dann doch weiter. Auch mit dem Hintergedanken, solange weiter zu regieren, bis man nahtlos die Erwachsenenregentschaft übernehmen könne.

Lust auf Bühne

Das Moderatorenteam André Kaldewei, Leni Keil und Greta Stapel jedenfalls dankten es ihnen. „Karneval ohne Prinz und Tanzmariechen ist doof“, stellte André Kaldewei fest. Und überhaupt, die Tanzgarden hätten schon Lust, wieder auf die Bühne zu kommen. Wenn da nicht der Brief von Bürgermeister Besserwisser wäre, der Karneval ab dem kommenden Jahr verbieten will. Was sollte man dagegen tun? Das Moderatorenteam war dementsprechend damit beschäftigt, Ideen zu entwickeln, um den Bürgermeister vom Gegenteil zu überzeugen. Damit stand der rote Faden für den Nachmittag.

Die Tanzgarden zeigten, dass sie nichts verlernt haben. Die Mini-Nixen legten mit ihrem Gardetanz vor, die Peppinis und Hellbach-Sterne mit ihren Gardetänzen nach. „Das war unfassbar gut“, zeigte sich André Kaldewei begeistert. „Das Böse ist immer und überall“, hatte sich der Elferrat mit seinem Showtanz zum Motto gemacht und einen missglückten Banküberfall mit anschließendem Alltag hinter schwedischen Gardinen auf die Bretter gebracht.

Jungs gegen Mädchen

Nele und Laura begeisterten mit ihrem Rap „Jungs gegen Mädchen – Mädchen gegen Jungs“. Die Hellbach-Hexen wiederum zogen mit dem Piratentanz auf die Bühne und brachten anschließend unter anderem mit dem Körperteil-Blues den Saal in Wallung. Die Mini-Nixen packten zum Schluss noch ihren Showtanz aus und rockten als Fußballteam der TuS Westfalia unter den Klängen des offiziellen Vereinssongs. Klar, dass da auch ein Torjubel nicht fehlen durfte. Am Ende hatte das Moderatorenteam Bürgermeister Besserwisser mit Fotos der guten Stimmung im Saal weichgekocht, der Karneval darf also weiterhin stattfinden.