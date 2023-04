Von Paderborn über Winnetou bis Scholz

Urkomisch und gewohnt wortgewandt präsentierte Frieda Braun ihr Soloprogramm "Rolle rückwärts" in der Stadthalle. Sie zog ihre Zuhörer direkt in den Bann.

Eine Minute ohne Lacher? Oder gar betretene Stille im Publikum? Nicht, wenn die Kabarettistin Frieda Braun die Bühne betritt. Sie gastierte am Sonntagabend mit ihrem Soloprogramm „Rolle rückwärts“ in der Stadthalle und zog die Zuhörer quasi sofort auf ihre Seite: Ein originell-altbackenes Outfit, eine unvergleichliche und authentische Mimik und Gestik gepaart mit urkomischen Storys mitten aus einer sauerländischen Kleinstadtidylle ergaben einen kabarettistischen Mix, der von den ersten Sätzen an zu überzeugen wusste.