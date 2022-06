Von Weltmusik bis zu den Beatles

Internationales Flair und lokale Gruppen, Akrobatik und natürlich jede Menge Musik: Das attraktive Programm am Stadtfestsonntag lockt bei strahlendem Sonnenschein viele Besucher an: Jung und Alt genießen einen bunten Kulturmix, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Den Auftakt macht der Kinder- und Jugendchor der Musikschule. Sonnenstürmer und Himmelsstürmer präsentieren einen Ausschnitt aus dem Musical „Die magische Bäckerei“, das sie am 11. September in der Stadthalle uraufführen werden und für das Uta Rathmer-Schumacher und Martin Schumacher die Texte selbst geschrieben haben. Insofern erlebt das Stadtfestpublikum mit vielen Eltern und Großeltern eine echte Premiere. Es wird entführt in die Welt einer kleinen, romantischen, alten Bäckerei. So intonieren die Musikschüler etwa einen Lobgesang auf Cookies („Cookies sind toll“), bringen aber auch ernste Themen aufs Tapet, etwa aus einem zerstrittenem Klassenzimmer. Ein Vorgeschmack auf eine Fortsetzung in drei Monaten.

Humorvoll-akrobatischer Snatch

Magisch bleibt es im Anschluss zwar nicht, dafür wird es aber humorvoll-akrobatisch. Andy Snatch, schon am Samstag dabei, begeistert dieses Mal mit seiner Show „Imbalance“. Die findet ihren Höhepunkt in dem Trick „Das Schlappseil auf dem Katalog“. Immer mehr Leute müssen ran, bis der Straßenkünstler mit der Hilfe von neun Zuschauern auf einem wackeligen Seil geht, und dabei drei Feuerfackeln jongliert.

Nach der Akrobatik die Rückkehr zur Musik: Unter Anleitung von Nkwabi und Beatrice lassen zahlreiche Kinder auf der Bühne Trommelrhythmen aus Tansania ertönen und holen ein kleines Stück der Kultur des 7000 Kilometer entfernten Bagamoyo nach Ahlen. Multikulturelle Klänge bringen dann auch „Karibuni“ auf den Marktplatz. Die international besetzte Gruppe, auf dem Stadtfest keine Unbekannte, hat Weltmusik für Familien im Gepäck. Ausgewählte Lieder und Bewegungsspiele verschiedener Kontinente kommen super an und sorgen dafür, dass vor der Bühne genauso viel los ist wie auf der Bühne. Da hält es keinen auf seinem Stuhl.

Der Sonntag auf dem Ahlener Stadtfest Snatch Jonglieren will gelernt sein. Der Sonntag auf dem Ahlener Stadtfest 2022 Musikschule Beim Kinder- und Jugendchor der Musikschule wird es auf der Bühne eng. Musikschule: Ausflug in die magische Bäckerei. Der Sonntag auf dem Ahlener Stadtfest 2022 Juk-Haus-Show: Die Gruppe Starlight Steps heizt ordentlich ein Nkwabi war mit vollem Einsatz dabei. Die Zebrastelzen als Farbentänzer Konzentration war beim Trommeln angesagt.

Für einen echten Hingucker sorgen dann die „Zebra Stelzen“, die dieses Mal als übergroße Farbentänzer leuchtend-virtuos durch die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer gleiten. Für einige die perfekte Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto zum 35. Ahlener Stadtfest, das sich langsam dem Ende entgegen neigt.

Den vorletzten Aufschlag macht am Familiensonntag das Juk-Haus mit gleich drei Gruppen auf der Bühne. „Die Gruppen haben intensiv geprobt und fiebern ihrem Auftritt schon seit Wochen entgegen“, sagt Urim Kodzadziku. Eine Begeisterung, die die Kids auf die Bühne bringen. Los geht’s mit den „Loopinies“, es folgen die „Starlight Steps“ und zum Abschluss bieten „The O’s“ auf der Sparkassen-Bühne Hip-Hop-Tänze, die das Publikum mit tosendem Applaus prämiert.

Schlusspunkt mit der Schule für Musik

Den Schlusspunkt setzt dann wieder die Schule für Musik. Diesmal sind es allerdings die Älteren, die den Ton angeben. Den Anfang macht die Big Band unter Leitung von Christian Kappe, die ihren Sound ganz auf das Thema Beatles und Paul McCartney abgestimmt hat. Der Liverpooler feiert nämlich am 18. Juni seinen 80. Geburtstag. Mit dem 1968 veröffentlichten „Blackbird“ aus der Kompositionswerkstatt des Jubilars intoniert die Big Band eines der Lieblingslieder des Bandleaders in einem unter die Haut gehenden Arrangement. Mit „Hey Jude“ und „Lady Madonna“ kommen auch die Fans der populäreren Songs auf ihre Kosten. Danach werden die Songs auch vokal lebendig. Unter Leitung von Antje Günther und begleitet von Eduard Oldenburger erklingen Songs wie „Pennylane“. Noch zwei weitere Formationen der Schule für Musik bringen dem Geburtskind ein Ständchen, ehe sich die letzte Combo mit „Hey Jude“ vom treuen Publikum verabschiedet.