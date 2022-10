Vor aller Augen läuft eine humane Tragödie

Ein Boot, zwei Paddel und orangefarbene Westen – mehr brauchte es am Freitagnachmittag nicht, um darauf hinzuweisen, dass sich weiterhin Zehntausende für den gefährlichen Fluchtweg über das Mittelmeer entscheiden und ihre Flucht entweder mit dem Leben bezahlen oder anschließend in einem Flüchtlingslager in Italien oder Griechenland ihr Leben fristen.

Zum „Tag des Flüchtlings“ hatten sich die Flüchtlingshilfe des Bürgerzentrums Schuhfabrik, der Deutsch-Ausländische Freundeskreis Sendenhorst und der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen zu einer gemeinsamen Aktion zusammengetan, um auf die ungelöste Flüchtlingsfrage hinzuweisen. Obwohl, wie Theodor Lohölter aus Sendenhorst mahnte, nicht nur Papst Franziskus ein Ende der unhaltbaren Situation gefordert hätte.