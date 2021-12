Vor-Ort-Impfen direkt in der Firma

Normalerweise kommen die Patientinnen und Patienten zu ihm in die Praxis. Am vergangenen Freitag verlegte Dr. Thomas Mandelkow seine Behandlung kurzfristig in die Räumlichkeiten von Expert Promedia, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu impfen. Geschäftsführer Andreas Fenz nahm das Angebot zur Boosterimpfung durch den HNO-Arzt gern an. Weil am Freitag in der Praxis eine neue EDV-Anlage installiert wurde, bot sich der Vor-Ort-Termin geradezu an.

Die meisten der Angestellten bekamen ihre Wiederauffrischungsimpfung, bei zweien war es die Erstimpfung. „Es war alles ganz unkompliziert“, freuten sich alle Beteiligten, die am Ende ihre schriftliche Impfbescheinigung in den Händen hielten.

Am kommenden Samstag bietet die HNO-Praxis eine weitere Impfaktion im „Freiraum“ in Ahlen an.