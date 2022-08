„Vorbildliche Tätigkeit im Handwerk“

Eine ganz seltene Auszeichnung erhielt am Mittwochnachmittag Elektromeister Ferdinand Brockmann. Obermeister Stefan Benning von der Fachinnung für Elektrotechnik Warendorf und Ann-Christin Erdmann, Bereichsleiterin Innungen der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, überreichten dem 93-Jährigen nämlich den Meisterbrief in Platin.

Damit würdigten sie Ferdinand Brockmanns 70-jähriges Engagement für die Belange des Handwerks im Bereich Elektrotechnik. An der Feierstunde im Haus an der Westenmauer 7 nahmen neben der Familie auch die 25 Angestellten teil: zwei Meister, 16 Gesellen und sieben Auszubildende.

Von der Klosterstraße an die Westenmauer

In seiner Laudatio skizzierte Stefan Benning den beruflichen Weg des Jubilars, der am 7. Juni 1952 die Meisterprüfung im Elektrohandwerk abgelegt und kurz darauf den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hatte. Zunächst an der Klosterstraße, später an der Westenmauer 1 und nach der Erweiterung des Betriebs mit einem Neubau am heutigen Standort legte Ferdinand Brockmann den Grundstein für den Erfolg des Familienbetriebs. Der Zusammenhalt der Familie ist ihm wichtig, und so finden sich vier Generationen unter dem Dach an der Westenmauer 7.

Der Sohn des Jubilars, Peter Brockmann, führt den Betrieb seit 2001 und geht im kommenden Jahr selbst in den Ruhestand. Die Nachfolge an der Firmenspitze tritt dann Ferdinand Brockmanns Schwieger-Enkel Alexander Brockmann an. „Ich werde auch Elektromeister“, verkündete dessen fünfjähriger Sohn Ben am Mittwochnachmittag voller Überzeugung. Damit dürfte die Nachfolge bis zur vierten Generation schon mal gesichert sein.

Hochgeschätzter Rat

Ausgleich findet Ferdinand Brockmann als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, im Bürgerschützenverein Ahlen und als Jäger. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Inge Pollmeier genießt er den Lebensabend im Kreis seiner großen Familie, in der sein Rat immer hochgeschätzt wird.

„Der Platin-Meisterbrief ist eine sichtbare Anerkennung für Ihre vorbildliche Tätigkeit im Handwerk, vor allem aber auch Ausdruck unseres Dankes für die dem Elektro-Handwerk gehaltene Treue“, sagte Obermeister Benning in seiner Laudatio und wünschte dem Jubilar für die Zukunft alles Gute, Zufriedenheit und Gesundheit.