Vorhelm das sauberste von zehn Gebieten

Gute Noten für den Zustand der Grünflächen bekam Vorhelm am Donnerstagabend von Matthias Krätzig, zuständig für Stadtreinigung und Winterdienst bei den Ahlener Umweltbetrieben. Gemeinsam mit Leiter Michael Morch und „Kümmerer“ Erdal Özbay stellte er bei der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) seine Arbeit vor.

„Vorhelm ist das sauberste von zehn Gebieten“, sagte Krätzig. In einer Präsentation zeigte er Beispiele für Bürgerhinweise, denen sich der „Kümmerer“ erfolgreich gewidmet hat. Seien es überstehende Hecken oder überwucherte Bürgersteige. „In vielen Fällen sind gar nicht wir, sondern die Anwohner in der Pflicht. Aber wir machen niemandem einen Vorwurf, denn oftmals liegt es an der Unwissenheit.“ Da sei nach entsprechender Aufklärung auch in der Regel Verständnis vorhanden. Zur Reinigung der gesamten Gehwege und Gehbahnen bis 1,50 Meter – im Sinne der Stadtreinigungs- und Gebührensatzung – sind die Eigentümer der anliegenden Grundstücke verpflichtet. Im Mietvertrag kann gegebenenfalls die Reinigungspflicht auf die jeweiligen Mieter übertragen werden. „Wir wollen einfach nur ein sauberes Stadtbild. Im gemeinsamen Zusammenspiel funktioniert das in Vorhelm.“ In Ahlen gebe es ganz andere Problemzonen, von denen Vorhelm weit entfernt sei.

Problemzonen melden

Erdal Özbay stellte sich auch selbst vor. Er ist seit dem Jahr 2003 bei den Umweltbetrieben beschäftigt, war zunächst als Müllwerker tätig. „Wir merkten aber schnell, dass er mehr kann“, sagte Matthias Krätzig. Vom Vorarbeiter Stadtreinigung sei er letztlich zum „Kümmerer“-Posten gekommen.

Josef Remmert, früherer Vorsitzender des Vereins-Dachverbands erinnerte an die Zeiten, als mit Alfred Dargel noch ein „Kümmerer“ aktiv war, der allein für Vorhelm zuständig war. Doch die Vertreter der Umweltbetriebe warben um Verständnis, dass ein solcher Posten bei den heutigen Personalkosten nicht mehr darstellbar sei. „Da bräuchten wir 17 Mitarbeiter mehr, wenn wir das fürs gesamte Stadtgebiet vorhalten würden“, so Matthias Krätzig.

Der Gruppenleiter wies darauf hin: „Wer auf dem eigenen Gelände nicht tätig wird, handelt ordnungswidrig. So kann es im Härtefall zu Ordnungswidrigkeitsverfahren, im Härtefall zur Verhängung von Bußgeldern kommen.“ Daher sein Appell, Mängel umgehend zu beheben und im Zweifelsfall Kontakt aufzunehmen.

Wer Anliegen hat oder eine Problemecke melden will, kann sich beim „Kümmerer“ Erdal Özbay unter der Telefonnummer 0 23 82 / 59 90 00 oder unter der E-Mail-Adresse kuemmereraub@stadt.ahlen.de melden.