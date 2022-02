Melodien gegen den Corona-Frust

Ein Ensemble des Musikvereins Vorhelm erfreute am Sonntag die Bewohnerinnen und Bewohner von „Drüke Möhne“ mit Melodien. Auch an den kommenden Sonntagen sind die Musiker unterwegs.

In den Lockdowns sowie in der Advents- und Weihnachtszeit der vergangenen zwei Jahre haben verschiedene kleine Abordnungen von Musikerinnen und Musikern des Blasorchesters Vorhelm Altenheime und Krankenhäuser in Vorhelm, Enniger und Ahlen regelmäßig mit kleinen musikalischen Ständchen erfreut und gegen den Corona-Frust angespielt.

Dieser schöne Ritus wurde jetzt wieder aufgenommen. Am vergangenen Sonntag traf sich erneut ein kleines Bläserensemble vor dem Altenheim „Drüke Möhne“, um die Bewohnerinnen und Bewohner sowie natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ein paar stimmungsvollen Volksliedern zu erfreuen. Das kleine Konzert verführte einige der Bewohnerinnen sogar zum Mitsingen und auch das eine oder andere Tränchen der Rührung wurde gesichtet.

Sonntage im Februar

Für die kommenden Sonntage im Februar haben sich ebenfalls einige Musikerinnen und Musiker des Vereins zusammengefunden, die verschiedene Altenheime in Vorhelm und in der Umgebung mit kleinen musikalischen Einlagen erfreuen wollen.

Auch die Probenarbeit hat das Blasorchester inzwischen wieder aufgenommen, selbstverständlich unter strengen Hygieneauflagen und der Einhaltung der 2G-plus-Regel. Die Musikerinnen und Musiker bereiten sich inzwischen intensiv auf das für den 21. Mai geplante große Konzert in der Stadthalle vor.

Der Musikverein Vorhelm hat die Coronazeit aber auch gut genutzt: So wurde zum Beispiel der Probenraum in der Alten Schule nach einem Wasserschaden im vergangenen Jahr komplett renoviert. Nach Abschluss der noch ausstehenden Restarbeiten wird der Musikverein darüber ausführlich berichten.

Schon jetzt aber spricht er den vielen Institutionen und Förderern für die finanzielle, materielle und auch handwerkliche Unterstützung bei den Arbeiten ein großes Dankeschön aus.