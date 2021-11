Vorhelm wird auf jeden Fall tangiert

Zwischen Nordsee und Ruhrgebiet soll eine leistungsfähige Gleichstromverbindung gebaut werden. Hubert Papenfort (CDU) wies in der jüngsten Sitzung des Ortsausschusses Vorhelm über den möglichen Trassenverlauf zwischen Wilhelmshaven und Hamm hin. „Nach aktueller Planung würde unser Dorf auf jeden Fall tangiert“, sagte er.

Die Strecken „V49-5“ und „V49-6“, die in einer ersten Entwurfskarte blau eingezeichnet sind, seien grobe Korridore über einen Kilometer. Der eigentliche „Graben“ werde eine Baubreite von ca. 45 Metern haben und eine Tiefe von 1,40 bis 1,80 Metern, so Papenfort im Nachgang zu einer Online-Informationsveranstaltung, an der er wenige Tage vor der Ausschusssitzung teilgenommen hat. „Wir sollten uns darauf einstellen, dass wir auf jeden Fall von den Planungen betroffen sein werden.“ Die beauftragte Firma Amprion habe bereits ein umfangreiches Infopapier herausgegeben.

Inbetriebnahme für 2030 geplant

Die Umsetzung des sogenannten Korridors B ist seit März 2021 im Bundesbedarfsplangesetz verankert. Er besteht aus dem Vorhaben, einen rund 440 Kilometer langen Abschnitt von Heide/West (Schleswig-Holstein) nach Polsum (Nordrhein-Westfalen) und dem rund 270 Kilometer langen Abschnitt von Wilhelmshaven (Niedersachsen) nach Hamm zu errichten. Der Korridor B wird als 525 Kilovolt-Gleichstromerdkabel ausgeführt und hat eine Kapazität von insgesamt vier Gigawatt. Das entspricht der Leistung von fünf großen Kohlekraftwerken.

Die neue Stromverbindung soll ab 2030 in Betrieb gehen und Windstrom von der Nordseeküste bis ins Ruhrgebiet transportieren.