Vorlauter Rabe wird zum Kinder-Liebling

Spaß mit Ringen. Fabian Rabe band auch das junge Publikum in seine Tricks mit ein. Der Auftakt von „Raus auf dem Spieli“ am Sonntagnachmittag lief optima

Sommer, Sonne und Ferien. Bei diesem Dreiklang zieht es aktuell viele Familien in den Urlaub. Und die, die zu Hause sind? Die zog es am Sonntag auf den Spielplatz an der Gartenstraße. Denn dort hieß es zum ersten Mal bei der diesjährigen Kultur-Sommerreihe der Jugendförderung und des Kulturbüros der Stadt Ahlen „Raus auf den Spieli“.

Eine Aufforderung, der viele Familien folgten. So war der Bühnenbereich mit den zugelassenen 75 Personen gleich voll besetzt. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass auf den Nachwuchs eine Kinderzauber­show wartete, die einen Hauch von Magie über den Spielplatz wehen ließ. Den versprühte Fabian Rabe, der bei seiner Show „Drei Mal Schweizer Kater“ mit seinen vielfältigen Zaubertricks zum Staunen und Mitmachen für Erheiterung sorgte.

Mysteriöser Koffer

„Was braucht man eigentlich alles zum Zaubern?“ Auf diese Eingangsfrage Rabes nannten die Kinder, die üblichen Gegenstände, die der Zauberer aus seinem mysteriösen Koffer hervorzog.

Tricks um zerschnittene Seile, die plötzlich wieder ganz sind, oder wie aus dem Nichts hervorsprudelnde kleine Bälle sorgten für Staunen. Immer wieder band Fabian Rabe auch das Publikum in seine verblüffenden Zaubertricks ein und sorgte für viele heitere Momente. So zum Beispiel als er unter großem Gelächter der Kinder anstatt eines gesuchten Zauberstabs eine Bürste aus seinem Koffer zog.

Für viele Lacher verantwortlich war auch Fabians neuer Kollege, der Rabe. Ein eher vorlauter Zeitgenosse, der dauernd dazwischen quasselte, bei den Kindern aber natürlich gut ankam.

Optimales Picknick-Wetter

Vor und nach der Zaubereinlage nutzten viele Familien die Gelegenheit, bei optimalem Wetter auf einer Picknickdecke den Nachmittag zu genießen und die Spielgeräte des renovierten Spielplatzes zu nutzen.

Besondere Freude bereitete zudem das Spielmobil, das ebenfalls vor Ort war. „Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, zog Kati Peterleweling ein positives Fazit. „Gut, dass unser Konzept so aufgeht“, ergänzte Markus Beckmann angesichts zahlreicher leuchtender Kinderaugen.

Die Reihe „Raus auf den Spieli!“ wird am kommenden Sonntag ab 15 Uhr auf dem Spielplatz am Oestricher Weg fortgesetzt. Dann gibt es ab 16 Uhr das (Clowns-)Theater mit Meike und Tobi „Schnickschnack & Schnuck auf der Jagd nach Liebe“. Es folgen noch drei weitere Sonntage mit bunten, rauschenden Spielplatzfesten auf wechselnden Spielplätzen.