Vorschläge für Extra-Sommerkultur

„Wünsch Dir was! Wir sind Tralla City“ – unter diesem Motto startete die Bürgerbeteiligungsaktion für die kommende Tralla-City-Ausgabe im Jahr 2022. Anlass für die Aktion ist ein sechster Tralla City-Termin, der als besonderes Event nach vielen coronabedingten Veranstaltungsabsagen am 29. Juli stattfinden soll. Über das Veranstaltungsformat und den Ort entscheiden die Ahlenerinnen und Ahlener im Rahmen der „Wünsch Dir was!“-Aktion selbst.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Heimatmuseum konnten bereits erste Wunschzettel ausgefüllt und direkt vor Ort in eine „Wünsch Dir was!“-Postbox eingeworfen werden. Dieses Angebot wurde schon von einigen Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besuchern kreativ genutzt.

Kleine Briefkästen aufgestellt

Nun geht die Wunschaktion in die zweite Runde. An verschiedenen Standorten haben die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros die kleinen Briefkästen aufgestellt und auch die Wunschzettel liegen dort bereit. An der Volkshochschule, der Stadtbücherei und im Bürgerbüro der Stadtverwaltung können noch bis einschließlich 7. Januar zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Einrichtungen Wünsche für die Aktion zu Papier gebracht und in die dafür vorgesehenen Briefkästen eingeworfen werden. Ein paar Vorschläge sind auf den Wunschzetteln zwar bereits vermerkt, aber der Fantasie kann auch freien Lauf gelassen werden. Unter einer Voraussetzung: Der Vorschlag sollte zu Ahlen passen.

Auch digital kann weiterhin bis zum 9. Januar über die städtische Website teilgenommen werden. Hier können die Wunschzettel heruntergeladen und direkt per E-Mail eingesendet werden. Weitere Informationen finden sich unter www.ahlen.de/start/themen/bildung-kultur/wuensch-dir-was-wir-sind-tralla-city/.