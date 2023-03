Vorstand mit neuen Strukturen

Im Rahmen der Generalversammlung des Schützenvereins Alt- und Neuahlen wurden durch eine Neustrukturierung des Vorstands die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Jörg Weißenborn wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Außerdem stimmten die Mitglieder einer Beitragserhöhung zu.

372 Mitglieder

In seinem Jahresrückblick wies Schriftführer Rainer Eckervogt die aktuelle Mitgliederzahl von 372 aus. Für Andreas Gunnemann war es der letzte finanzielle Rechenschaftsbericht, nach acht Jahren im Amt trat er nicht mehr zur Wiederwahl an: „Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge sind erforderlich, wir müssen die Kostensteigerungen im Blick haben.“ Die Versammlung folgte dem Vorschlag der Erhöhung einstimmig, diese wurden bei Mitgliedern und Fördermitgliedern um zehn Euro angehoben. „Somit haben wir die Grundlage geschaffen, passend zu wirtschaften“, kommentierte der Vorsitzende Jörg Weißenborn die Erhöhung. Schießgruppenleiter Klaus Schroer gab die Stärke der Abteilung mit neun Mitgliedern an.

Wechsel in der Leitung der Ehrenkompanie (v.l.): Franz-Josef Bruland, Norbert Knipping, Hermann Tripp und der Ehrenvorsitzende Heinz Schwippe Foto: Ralf Steinhorst

Bei den Wahlen wurde die Struktur des Vorstands neu organisiert. Während die beiden Beisitzerposten wegfielen, wurden die Ämter des stellvertretenden Kassierers, des stellvertretenden Schriftführers, des Geschäftsführers und des technischen Leiters für Schützenfeste neu geschaffen. Wiedergewählt wurde Jörg Weißenborn als Vorsitzender. Neuer Kassierer wurde Dirk Speckamp, sein Stellvertreter Christian Kessebohm. Daniel Rogge übernimmt das Amt des stellvertretenden Schriftführers, als Jugendwart erhielt Philipp Breloh das Votum für Bastian Lentrup. Achim Dohle übt neu das Amt des Jugendwarts aus, Niklas Wichmann ist neuer Geschäftsführer und Klaus Schroer neuer technischer Leiter für die Schützenfeste.

Einstimmige Ergebnisse

Nachfolger für Niklas Wichmann als Fahnenoffizier wurde Stefan Post, Königsoffizier für Steffen Huesmann wurde Jan Schlotmann. Stefan Brockmann bleibt Schießwart, Helmut Beckamp wird weiterhin den Vogel bauen und das Haus Quante bleibt Vereinslokal. Wiedergewählt wurden die Vertrauensmänner Markus Venjakob (Oestrich-Nord), Ludger Heese (Ester-Ost) und Thomas Knipping (Brockhausen-Nord). Alle Wahlvorgänge hatten ein einstimmiges Ergebnis.

Das Schützenfest wird vom 2. Juni bis 7. Juni im üblichen Rahmen stattfinden. Die Ehrenkompanie hat mit Norbert Knipping und Heinz Budde einen neuen Vorstand gebildet, die Josef Bruland und Hermann Tripp ablösen. „Wir werden versuchen, in den nächsten Jahren neue Mitglieder zu gewinnen“, kündigte Norbert Knipping an. Weiter ausgearbeitet werden soll die Chronik der individuellen Königsorden, zu denen die jeweiligen Geschichten niedergeschrieben werden sollen.