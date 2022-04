Vorverkauf für Karneval im Mai

Die Vorhelmer Narren verschieben Kinderkarneval und Galaabend in den Frühling – auf das Wochenende 7. und 8. Mai. Karten dafür gibt‘s aber jetzt schon.

Sind schon wieder in Karnevalsstimmung: Detlef Kahl, Frank Schroers, Jeanette Bücker sowie Martin und Karla Labus (v.l.).

Karneval im Mai? Warum nicht, wenn er im Februar wegen der Pandemie nicht stattfinden kann. So hat die KG Klein-Köln kurzerhand ihre Galasitzung auf den 7. Mai verschoben, einen Tag später am 8. Mai findet Nachmittags der Kinderkarneval statt. Am vergangenen Samstagvormittag begann im Clubheim des TuS Westfalia Vorhelm der Vorverkauf für den Galaabend.

„Der Vorverkauf ist gut gestartet“, zeigte sich Präsident Martin Labus zufrieden. Der Galaabend beginnt um 20.11 Uhr im Hof Münsterland, dann werden die Nachfolger des amtierenden Prinzenpaares Frederik I. (Lohmann) und Tatjana I. (Flötotto) proklamiert. Mit ihrer über zweijährigen Regentschaft gehen sie in die Geschichte des Vorhelmer Karnevals eingehen.

Abschied von den Prinzenpaaren

Gleiches gilt für das Kinderprinzenpaar Robin I. (Averhage) und Marina I. (Wiethaup), die einen Tag später ab 15.11 Uhr an gleicher Stelle verabschiedet werden.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wobei Vizepräsident Frank Schroers entspannt ist: „Das Programm steht.“ Alle Aktiven freuen sich schon sehr auf die beiden Sitzungen und wollen ihre geprobten Tänze und Sketche endlich auf die Bühne bringen.

Da sich alle Jecken im Hof Münsterland bei beiden Sitzungen sicher fühlen sollen, wird der Eintritt nur unter Berücksichtigung der 3G-Regel gewährt. Damit ordentlich gefeiert werden kann, wird wieder ein Bustransfer zwischen Vorhelm und dem Hof Münsterland eingerichtet. Details dazu werden noch bekanntgegeben. Die Karten für den Galaabend kosten 15 Euro, seit Montag sind sie bei der Tankstelle Weibler erhältlich.