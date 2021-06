War Nacktvideo das Mordmotiv?

Spurensicherung am Akazienweg: Was sich genau in der Wohnung abgespielt hat, in dem ein 21-jähriger WG-Bewohner erstochen wurde, wird weiterhin ermittelt. Einer der beiden mutmaßlichen Täter behauptet, das Motiv seien kompromittierende Filmaufnahmen gewesen.

Als die Feuerwehr am Morgen des 18. März vor den Türen eines Mehrfamilienhauses am Akazienweg im Ahlener Südenstadtteil stand, konnten Nachbarn und Passanten nicht ahnen, dass sich in der Wohnung im Obergeschoss nicht nur ein Schwelbrand entwickelt hatte. In der Nacht zuvor muss sich dort eine grauenhafte Tat abgespielt haben, bei der ein Bewohner durch Messerstiche zu Tode kam.

Am Dienstag meldete die Staatsanwaltschaft Münster, dass gegen den inzwischen 21-jährigen mutmaßlichen Täter und einen 19-jährigen Mann – er wurde erst am 30. April als möglicher Mittäter vorläufig festgenommenen – bei der Jugendkammer des Landgerichts Münster wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes Anklage erhoben wurde.

Angeklagter erschien selbst bei der Polizei

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Ahlenern vor, in den frühen Morgenstunden des 18. März aufgrund eines zuvor gemeinsamen gefassten Tatentschlusses den zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alten Mitbewohner des gleichaltrigen Angeschuldigten in der zusammen genutzten Wohnung am Akazienweg im Schlaf mit Messerstichen – insbesondere in den Oberkörper – getötet zu haben. Zur Beseitigung möglicher Spuren soll der 21-jährige Mitbewohner in Abstimmung mit dem Mitangeschuldigten ein Feuer in dem Zimmer gelegt haben, allerdings ist dieses offenbar nicht zur vollen Ausbreitung gekommen. Laut Pressemitteilung habe es keine erheblichen und strafrechtlich bedeutsamen Brandschäden gegeben.

„Der 21 Jahre alte Angeschuldigte und der Getötete bewohnten seit Oktober des Jahres 2019 als Wohngemeinschaft das Gebäude“, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Nach den durchgeführten Ermittlungen kannten sich die beiden Männer seit dem Jahr 2017.“

Der 21-jährige Angeschuldigte ist am Morgen nach der Tat von sich aus bei der Polizeiwache am Südberg erschienen, hat dort seine Tatbeteiligung eingestanden und im Rahmen einer weiteren Vernehmung auch Angaben zu der Mitwirkung des weiteren Angeschuldigten sowie zu dem möglichen Motiv für die vorgeworfene Tötung getätigt (wir berichteten).

Im volltrunkenen Zustand entkleidet?

Laut dieser Aussage wolle „der 21-Jährige geglaubt haben, dass der getötete Mitbewohner ihn im volltrunkenen Zustand unter anderem teilweise entkleidet und sodann kompromittierende Filmaufnahmen von ihm gefertigt“ habe. „Angeblich soll dem Angeschuldigten das entsprechende Bilddokument gezeigt worden sein, auf dem er sich wiedererkannt haben will“, erklärt der Oberstaatsanwalt. Eine konkrete Mitwirkung seines Mitbewohners habe er indes nicht konkret schildern können, sondern hat eine solche lediglich vermutet. Auch hat der Angeschuldigte nicht verlässlich angegeben, dass die behauptete Filmsequenz in der gemeinsamen Wohnung aufgenommen worden ist und hat zudem nach eigenem Bekunden seinen Mitbewohner mit dieser Vermutung nicht konfrontiert. Der Angeschuldigte hat gleichwohl angegeben, dass dieses angebliche Video und seine Wut auf seinen Mitbewohner das Motiv für das Anklagegeschehen gewesen sei.

Kompromittierendes Video bislang nicht aufgetaucht

Dem ihm seit mehreren Jahren bekannten Mitangeschuldigten habe er am Abend des 17. März von dem fraglichen Video erzählt und sodann hätten sie sich zu der angeklagten Tat entschlossen.

„Ob es die angeblichen Filmaufnahmen tatsächlich gegeben hat und damit die Erklärung zu dem Motiv glaubhaft ist, konnte durch die bis zum Anklagezeitpunkt durchgeführten Ermittlungen noch nicht geklärt werden“, fasst Martin Botzenhardt den Ermittlungsstand zusammen.

Der 19 Jahre alte Mitangeschuldigte hat sich zu den Tatvorwürfen bisher noch gar nicht geäußert. Für die Angeschuldigten, die sich weiterhin in Untersuchungshaft befinden, gilt die Unschuldsvermutung. Das Landgericht Münster hat nun über die Zulassung der Anklageschrift zu entscheiden.