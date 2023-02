Warnstreik könnte erneut die Müllabfuhr treffen

Bleiben wieder Mülltonnen stehen? Die Frage ist noch offen. Sicher aber ist: Am Montag (27. Februar) wird auch in Ahlen wieder gestreikt.

Beeinträchtigungen am Montag in Ahlen

Zu einem eintägigen Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi für Montag (27. Februar) die Tarifbeschäftigten, Auszubildenden, Praktikanten und Studierenden bei der Stadtverwaltung Ahlen aufgerufen. Die bittet am Freitag in einer Pressemitteilung um Verständnis, dass es infolge des Warnstreiks zu Beeinträchtigungen in den städtischen Dienststellen kommen könne

Ob und in welchem Umfang die Touren der Müllabfuhren gefahren werden, ist nicht abzusehen. Gleiches gilt für den Wertstoffhof. Nutzende sollten sich darauf einstellen, dass am Montag keine Abfälle angeliefert werden können.

Aufgrund des Warnstreiks bleiben die städtischen Kitas geschlossen. In der Kita Lilienthalweg werden Notgruppen eingerichtet.

Das JuK-Haus im Burbecksort bleibt am Montag geschlossen, dafür öffnen das Jugendzentrum Ost und der Jugendraum Dolberg.