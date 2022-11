Warum das Ganze noch mal von vorn?

AhlenBurghard Hoffmann fiel aus allen Wolken, als er Anfang Oktober in der Zeitung las, dass die Stadt beabsichtige, die Kleibrinkstiege probeweise für drei Monate für den motorisierten Durchgangsverkehr zu sperren. „Das hatten wir doch schon mal, warum jetzt das Ganze wieder von vorn?“, fragte er sich und machte seinem Ärger spontan in einem Leserbrief Luft, noch bevor die Ahlener Umweltbetriebe dann wenige Tage später Fakten schufen und südlich der Einmündung der Paul-Gerhardt-Straße zwei „Hütchen“ auf die Fahrbahn der Kleibrinkstiege setzten. Deren Anwohner hatten von der städtischen Ordnungsbehörde zuvor ein Schreiben bekommen, in dem es hieß, mit dem „Verkehrsversuch“ werde ein Beschluss des Stadtplanungs- und Bauausschusses vom 14. Mai 2019 (!) umgesetzt. Den Versuch habe es aber vor drei Jahren bereits gegeben – und er sei gescheitert, sagt Burghard Hoffmann. Wie damals seien sie auch jetzt wieder die Leidtragenden, beschwerten sich der 74-Jährige und ein gutes Dutzend seiner Nachbarn vom Kleibrink in dieser Woche bei ei­nem Pressetermin, an dem auch SPD-Ratsherr Bernd Meiwes teilnahm. Matthias Harman von der CDU, ebenfalls eingeladen, war beruflich verhindert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet