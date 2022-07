Warum nur ein schlichtes „Danke“?

Autofahrer bekommen es in Ahlen jetzt schriftlich: Wer zu schnell fährt, sieht an Ortseinfahrtsstraßen künftig rot. Die erste Anlage hängt, weitere folgen. Und dennoch ist Initiator Heinrich Artmann, Vorsitzender der Freien Wähler, nicht glücklich.

Der Stecker sitzt, der Solarstrom fließt: Volker Putze aktiviert das Geschwindigkeitsdisplay an der Warendorfer Straße. Sieben weitere werden in Kürze an anderen Ortseinfahrtstraßen ans Netz gehen.

Die von der Stadt strahlen, der von der FWG schmollt. Heinrich Artmanns Gesichtszüge hängen am Donnerstagvormittag demonstrativ tief. Der Ratsherr hatte sich als Antragsteller Smileys samt Tempoangaben gewünscht – und keinen Text, der auch noch schlecht zu lesen sei. „Was heißt Danke? Danke für was?“ Der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft wertet nur als Teilerfolg, was da seit 11.10 Uhr an der Warendorfer Straße blinkt. „Bitte langsam fahren“ in Rot, „Danke“ in Grün. Das erste von acht Geschwindigkeitsdisplays steht nun unter Solarstrom, sieben weitere sollen folgen. Sieben? Und nicht 20 zeitgleich an allen Einfahrtsstraßen? Nächster Reibungspunkt.

„ »Es ist keine mobile Anlage, die jeden Tag irgendwo ausgepackt werden kann.« “ Rechtsdirektorin Gabriele Hoffmann

Rechtsdirektorin Gabriele Hoffmann ist besserer Stimmung. Einzig, dass es so lange gedauert habe, wird bedauert. Acht Anlagen seien zunächst einmal bestellt und im Januar unvollständig geliefert worden. Bis alles dagewesen, vorbereitet und programmiert gewesen sei, sei es nun Sommer geworden. Die Displays würden jetzt an den Ortseinfahrtsstraßen installiert. Auch in Dolberg und Vorhelm. „Es ist keine mobile Anlage, die jeden Tag irgendwo ausgepackt werden kann“, betont die Leiterin der Rechts- und Ordnungsabteilung. Dennoch werde es von Zeit zu Zeit Stellungswechsel geben – gegen den Abnutzungseffekt. Mit der Installation werde ein Ratsbeschluss der FWG umgesetzt. Das Display an der Walstedder Straße habe damit nichts zu tun.

Die Anlage läuft, aber nicht alle sind zufrieden: Heinrich Artmann, Gabriele Hoffman und Markus Wurm an der Warendorfer Straße. Foto: Ulrich Gösmann

Dass an der Warendorfer Straße in Höhe der Zufahrt Otto-Schott-Straße der Anfang gemacht wird, ist keiner Priorisierung geschuldet. Anderswo mache sie genauso viel Sinn, so Hoffmann. Über die Warendorfer Straße kämen die Fahrzeuge im Gefälle eingeflogen. Ein kleiner Wink, am Ortseingangsschild noch zu schnell zu sein, sei da sicherlich ganz sinnvoll. Auf das Zeigen gefahrener Geschwindigkeiten sei bewusst verzichtet worden, um nicht „high score“ zu fahren, wirft Markus Wurm, Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde, ein.

Heinrich Artmann wirkt angesäuert: Auf Antrag der FWG-Fraktion sei vor zwei Jahren beschlossen worden, an allen Ortseinfahrtsstraßen Geschwindigkeitsdisplays aufzustellen. „An allen – damit meine ich 20 und nicht acht.“ Dass es ganze zwei Jahre bis zur Umsetzung gedauert habe, sei mit Erschrecken zur Kenntnis genommen worden. Nächster Kritikpunkt: „Wir hätten uns gewünscht, dass die Geschwindigkeit auch angezeigt wird. Wir werden es kritisch weiterverfolgen.“ Im Westmünsterland und in Bayern sei es gängige Praxis, das Tempo auch zu zeigen. Zufrieden zeigt sich Artmann auch nicht mit der Ankündigung von Gabriele Hoffmann, weitere Geräte anzuschaffen, die dann situativ die Standorte wechseln. Der Ratsbeschluss sei eindeutig und bedürfe keiner nachträglichen Interpretation der Verwaltung: an jeder Einfahrtsstraße!