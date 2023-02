Was so mancher alte Paragraf bedeutet

Geschichtliches zum Karneval in Ahlen, jede Menge Musik und viel zu lachen gab's beim Prinzentreffen der Ahlener Tollitäten. Und natürlich die Übergabe der Ehrenkappe.

Carlo Wilk und Raphael Fischer fahren Ossi I. schon mal auf einem improvisierten Wagen in den Saal.

Einen interessanten Einblick in die Geschichte des Ahlener Karnevals gab es beim prinzlichen Dämmerschoppen am Dienstagabend im Rathaus. Nach zweijähriger Pause hatte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die ehemaligen Tollitäten wieder eingeladen. Zusammen mit den beiden Sprechern der früheren Stadtprinzen, Carlo Wilk und Raphael Fischer, begrüßte das Stadtoberhaupt die erlauchte Schar und machte gleich deutlich, dass er am Sonntag seinen Sessel im Rathaus nicht kampflos räumen wolle.

Treffen seit 1959

Das Treffen gibt es seit 1959, sagte Alexander Berger, und er freue sich über den großen Zuspruch. Sein Dank galt aber auch seinem Team hinter den Kulissen, das sich trotz Warnstreiks um die Gesellschaft der Tollitäten kümmerten. Ebenso begrüßte er „De Pöttkes“ und BAS-Boss Andreas Lerley sowie etwas später den Technischen Leiter Michael Peters. Nicht unerwähnt ließ der Bürgermeister das neue Konzept für die drei tollen Tage. „Man muss offen sein für neue Idee“, meinte Berger, der von Raphael Fischer und Carlo Wilk einen Blumenstrauß geschenkt bekam.

„De Pöttkes“ sorgten für Stimmung. Foto: Reinhard Baldauf

Mit den Blumen in der Hand führte Dr. Alexander Berger dann eine Polonaise durch den Prinzensaal im Rathaus an. Carlo Wilk verteilte Schokolade: „Ich will damit nicht sagen, dass ihr süß, sondern treu seid.“ Dann traten „De Pöttkes“ mit Sängerin Kati Rings in Aktion. Und schon folgte das Kinderprinzenpaar, Fynn I. und Pia I., mit der Kükengarde. Das Nachwuchspaar bekam einen Gutschein für einen Tag im „Maximare“: „Zum Austoben“, betonte Wilk.

BAS erstmals 1953 erwähnt

In die Geschichte stieg Raphael Fischer ein. Am Giebel der „Gamba“ in der Weststraße stehe das Zeichen „§ 11“. Früher sei das Haus eine Gaststätte gewesen und der Paragraf besage: „Es wird weiter gesoffen!“ Im Jahr 1953 gab es die erste Erwähnung des Bürgerausschusses und 20 Jahre später war Jochen Kemper von PPP Stadtprinz. Aus beruflichen Gründen weilt er derzeit im Ausland.

Mit Prinzenliedern heizte dann Stefanie Döring von „De Pöttkes“ dem Saal ein. Und natürlich durfte Seine Tollität Ossi I. mit Gefolge nicht fehlen. Er ließ das Tanzmariechen Myriam auftreten, die viel Applaus bekam. Einen Orden gab es für Robert Becker, bei dem Ossi I. vor 25 Jahren Standartenträger war. Robert Becker erinnerte sich an seinen Ritt auf einem Elefanten beim Rathaussturm.

Das Lied auf Ahlen intonierte dann Alex Bußmann von „De Pöttkes“, er wurde dabei von Ralf Doodt auf der Trompete begleitet. Schon ging es im Programm weiter. Philip Rings übergab die Ehrenkappe an den aktuellen Karnevalsprinzen und merkte an: „Heute geht sie wieder auf Reisen.“ In seiner Lobrede auf Ossi I. hielt er fest, dass er wie kaum eine andere Persönlichkeit den Ahlener Karneval geprägt habe.

Das traditionelle Gruppenbild Foto: Reinhard Baldauf

Für die Übergabe hatten Carlo Wilk und Raphael Fischer die Tollität auf einem improvisierten Prinzenwagen in den Saal gefahren. Philip Rings freute sich über das Angebot, am Rosenmontag auf dem Prinzenwagen mitzufahren, da sein Zug ausgefallen war. Er gehöre aber auf den Wagen seiner Gesellschaft.

Die Runde wurde leiblich von Bernd Overmann mit reichhaltigen Speisen versorgt und tagten die gesellige Runde noch einige Stunden.