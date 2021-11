Was wäre denn die Alternative?

In der Ratssitzung am Donnerstag stellten sich CDU, SPD und FDP hinter die Pläne für den Stadthaus-Neubau und vor die Verwaltung.

Sebastian Richter holte tief Luft, rang für einen Moment nach den richtigen Worten, um dann die „liebe Petra“ persönlich anzusprechen. Von deren Redebeitrag sei er „gerade ein bisschen schockiert“, gestand der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Ratssitzung am Donnerstag. Er verwahrte sich entschieden gegen den auch an CDU und FDP adressierten Vorwurf der Kollegin von den Grünen, mit der Zustimmung zum Stadthaus-Neubau „verantwortungslos“ zu handeln, und nahm für seine Fraktion in Anspruch, sich sehr wohl intensiv und kritisch mit dem Projekt ausein­ander­gesetzt zu haben. Nun stehe man an dem Punkt, wo man gar nicht mehr anders könne, als endlich eine Entscheidung zu treffen. Dies tue die SPD „mit gutem Gewissen“ und aus Überzeugung, dass der Entwurf von Prof. Eckhard Gerber ein guter Entwurf sei, mit dem er zu recht den Architektenwettbewerb gewonnen habe. Auch die Verwaltung nahm Richter gegen Pähler-Pauls Angriffe in Schutz: Es sei „nichts am Rat vorbeigemauschelt worden“.

„ »Das Energiekonzept hat uns überzeugt.« “ Peter Lehmann (CDU)

„Hier handelt keiner fahrlässig oder verschweigt etwas“, schloss sich CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Lehmann seinem Vorredner an. Er vertraue der Verwaltung. Pähler-Paul aber verfahre nach der Devise „Ich schmeiße mit Dreck und warte, ob was hängenbleibt.“ Sie sollte sich vielleicht mal „ein Beispiel an Robert Habeck nehmen“. Die CDU habe, anders als von der Sprecherin der Grünen behauptet, „keine Angst“, zu ihrer Entscheidung für den Baubeschluss zu stehen und diese zu begründen. „Das Energiekonzept hat uns überzeugt“, so Lehmann. Auch das vom Kämmerer vorgelegte Finanzierungsmodell sei schlüssig. Allerdings erwarte seine Fraktion von allen Beteiligten bei der Umsetzung des Projekts „umfassende Transparenz“ und „größtmögliche Anstrengungen“ zur Erreichung der angestrebten Kosteneffizienz.

FDP-Fraktionschef Eric Fellmann bemerkte süffisant, dass manche vermeintliche „Bombe“ in den zurückliegenden Wochen nicht so gezündet habe, wie einige sich das wohl erhofft hätten. Als der „gewünschte Entrüstungseffekt“ nicht eingetreten sei, habe sich der BMA-Fraktionsvorsitzende Matthias Bußmann mit seinem „dramatischen“ Rücktritt aus der Verantwortung gestohlen.

„ »Weitere Wunschkonzerte schließen wir schon jetzt aus.« “ Eric Fellmann (FDP)

Kritik übte Fellmann aber auch an der Kommunikation durch Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Wenn in Leserbriefen und Fernsehinterviews „Schauermärchen“ erzählt würden, müsse dieser „mit breiter Brust in vorderster Front“ auftreten und das Projekt verteidigen. Berger erhalte nun einen „Vertrauensvorschuss“ auf die Einhaltung der Kostenobergrenze von 44 Millionen Euro. „Weitere Wunschkonzerte“, betonte Fellmann, „schließen wir schon jetzt aus.“

Reiner Jenkel (Die Linke) erklärte, er sei erschrocken darüber, wie die Kritiker des Neubaus „sehr oft über das Ziel der Sachlichkeit hinausgeschossen“ seien. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Für ihn stelle sich die Frage: „Was wäre denn die Alternative? Alles zurück auf null?“