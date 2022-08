Wasser drückt durch den Asphalt

Die Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag zu einem Rohrbruch in die Zeppelinstraße gerufen.

Ein weiterer ungewöhnlicher Einsatz in der Sommerzeit beschäftigte am Sonntagnachmittag die Ahlener Feuerwehr sowie die Stadtwerke. Auf der Zeppelinstraße kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Wasserrohrbruch. An mehreren Stellen trat Wasser aus der Asphaltdecke der Straße. Viel Arbeit blieb für die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr nicht übrig. Schnell übernahmen die Stadtwerke und drehten die Versorgungsleitung zu. Erst vor vier Wochen hatten Rohrbrüche auf der Bahnhofstraße und Rottmannstraße die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Bahnhofstraße musste für die Tiefbauarbeiten zeitweise gesperrt werden (wir berichteten). Inwieweit am Sonntag Haushalte betroffen waren, dazu gab es noch keine offiziellen Angaben.