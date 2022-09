Wasserratten nutzten den letzten Tag bei freiem Eintritt

Treue Freibadgänger und andere Wasserratten nutzten den letzten Tag im Ahlener Freibad – trotz des zunächst nasskalten Wetters. Zum Saisonende gab‘s am Sonntag freien Eintritt.

Noch ein letztes Mal „frei“ ins Freibad – so lautete das Motto am Sonntag, der das Ende der diesjährigen Freibadsaison markierte. Schon am frühen Morgen zog es wie gewohnt die ersten hartgesottenen Frühschwimmer ins 50-Meter-Becken.

Bis zum Nachmittag 83 Erwachsene und 20 Kinder

Trotz des zunächst nasskalten Wetters, bei dem sich sogar etwas Nebel bildete, nutzten schon am Vormittag viele Gäste die Gelegenheit, gratis ein paar Bahnen am Bürgermeister-Corneli-Ring zu ziehen. Zwischenbilanz um 14.30 Uhr: Immerhin 83 Erwachsene sowie 20 Kinder und Jugendliche tummelten sich in den Becken und auf den Wiesen.

Familienspaß im Edelstahlbecken. Foto: Martin Feldhaus

Als sich am Nachmittag die Sonne dauerhaft blicken ließ und die Temperaturen deutlich stiegen, folgten noch einige weitere Wasserratten. So auch die treuen Freibadgänger Matthias Bonenkamp und Monika Roge, die sich über den traditionell kostenlosen Eintritt am letzten Badetag unter freiem Himmel freuten. „Super, das muss man genießen“, sagte Roge gegenüber unserer Zeitung, die zu den Stammgästen der Anlage im Nordenstadtteil gehört und täglich schwimmt. Wer den letzten Tag verpasse, sei selbst schuld, meint sie.

Obwohl das Freibad jetzt in die Winterpause gegangen ist, muss niemand auf den Sprung ins kühle Nass verzichten: Seit Montag steht Schwimmern das Parkbad wieder zu den gewohnten Zeiten und konstanten Eintrittspreisen zur Verfügung, so dass sich der Badespaß nur vom Norden in den Süden der Stadt verlagert. Auf ein Neues unter freiem Himmel im kommenden Jahr . . .