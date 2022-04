Wasserstoff als Zukunftsretter

Wasserstoff kann ziemlich viel, sagt Autor Timm Koch. Was alles, das will er bei einer Lesung in der Stadtbücherei präsentieren.

Wasserstoff ist ein „Supermolekül“, sagt Timm Koch. Aus seinem Buch liest er am kommenden Dienstag in der Bücherei.

Der Autor Timm Koch liest am Dienstag (3. Mai) um 19 Uhr aus seinem Buch „Das Supermolekül – Wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern“ im Lesecafé der Stadtbücherei. Darin befasst sich der Autor mit den Vorteilen des Energieträgers Wasserstoff. Es lassen sich Brennstoffzellen für Autos mit ihm antreiben oder Minikraftwerke, die Wohnhäuser gleichzeitig mit Wärme und Strom versorgen. Bereits heute werden mit ihm Ariane-Raketen ins Weltall geschossen und in Zukunft könnte er in Düsenflugzeugen das Kerosin ersetzen. Seine günstigen Eigenschaften als Speichermedium prädestinieren den Wasserstoff zum klimaneutralen Energieträger der Zukunft.

Neuester Stand der Technik

Doch statt diese Technologie mit Hochdruck voranzutreiben, so Timm Koch, würden weiterhin Pipelines für Öl und Gas gelegt und durch giftiges Fracking noch das letzte Quäntchen Öl und Gas aus dem Bauch der Erde gepresst. Timm Kochs Analyse der Wasserstofftechnologie erklärt laut Ankündigung anschaulich den neuesten Stand der Technik und liefert Argumente, wie Wasserstoff zum Zukunftsretter werden kann.

Der Autor hat Philosophie an FU und Humboldt Universität in Berlin studiert und schreibt auch Drehbücher für Film und Fernsehen. Der Eintritt zu der Veranstaltung der VHS beträgt acht Euro (ermäßigt sechs). Eine Anmeldung ist unter vhs-ahlen.de oder per E-Mail an vhs@stadt.ahlen.de erforderlich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter Telefon 5 94 36.