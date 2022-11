Weg am Westfalia-Sportpark wird komplett erneuert

Die Zeit der Schlaglöcher und Pfützen an der Zufahrt zum Sportplatz in Vorhelm ist in Kürze vorbei. Anfang der kommenden Woche beginnen die Ahlener Umweltbetriebe mit der Erneuerung des Erschließungsweges.

Dazu werden die Zuwegung zum Sportgelände aufgebrochen und die Tragschichten verstärkt. Anschließend erhält die Fläche eine neue Asphaltschicht. Der Parkplatz wird mit einer wassergebundenen Oberfläche aus Dolomitsand versehen und die Nebenanlagen dem neuen Straßenniveau angeglichen.

Der Ortsausschuss-Vorsitzende Hubertus Beier freut sich, dass die Maßnahme, die immer wieder Thema in den Sitzungen war, nun endlich umgesetzt wird. Schließlich sei der desolate Zustand der Fahrbahn auch Wahlkampfthema gewesen.

Auftragssumme rund 114 000 Euro

Für die Dauer der Bauarbeiten ist der gesamte Bereich voll gesperrt. Außerhalb der täglichen Arbeitszeit und am Wochenende wird der Anliegerverkehr provisorisch aufrechterhalten. Die Dirt-Bike-Anlage bleibt für Nutzer ebenfalls unter Einschränkungen erreichbar. Mit den Arbeiten ist das Tiefbauunternehmen Sindermann aus Oelde beauftragt. Die Auftragssumme beträgt rund 114 000 Euro.