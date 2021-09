Weibliche Spiritualität

Auch in Ahlen feiern Frauen das Wort. Der Gottesdienst findet am 8. September in der Elisabethkirche statt. Anschließend folgt ein gemütlicher Ausklang.

Gottesdienste feiern, die alternativ gestaltet sind, von Frauen geleitet und vielleicht noch an einem besonderen Ort – das zeichnet die Aktion „Frauen feiern das Wort“ aus. Sie findet bistumsweit um den 17. September statt, dem Gedenktag der Heiligen Hildegard.

Die Katholische Frauengemeinschaft im Bistum Münster rückt die Berufung, Leidenschaft und Erfahrung von Frauen in der Leitung und Gestaltung von Gottesdiensten in den Mittelpunkt. Dabei schaut sie auf eine jahrzehntelange Erfahrung von Frauen in der liturgischen Gestaltung im Verband. Starke Frauen sind Kennzeichen jeder dieser Feiern – Frauen wie Hildegard von Bingen oder Ilse Härter oder die Frauen, die den Gottesdienst gestalten und leiten.

Gottesdienst in der Elisabethkirche

In Ahlen findet die Aktion „Frauen feiern das Wort“ am Mittwoch (8. September) um 19 Uhr in der Elisabethkirche statt. Die Leitung übernimmt Barbara Portmann-Gawer.

Zum Gottesdienst in der Elisabethkirche sind alle Interessierten eingeladen, sich von weiblicher Spiritualität bereichern zu lassen. Im Anschluss soll es einen gemütlichen Ausklang geben. Die Frauen der kfd St. Elisabeth sorgen für Wasser und Wein. Für ein gutes Gelingen wäre es schön, wenn etwas Fingerfood mitgebracht werden kann.