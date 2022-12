Weihnachtsaktion beschert Tieren neues Futter

Spende an Pony-Station und St. Vinzenz am Stadtpark

Der Spendenaufruf des Fitnessstudios „Viva Fitness“ an der Beckumer Straße an Mitglieder und auch Nichtmitglieder brachte der Pony-Station und dem St. Vinzenz am Stadtpark zu Weihnachten eine Bescherung. Studioleiterin Annette Laumann übergab vor dem Weihnachtsfest viele Geschenke und auch Bares an Thorsten Pälmke, dem Vorsitzenden der Pony-Station.

„Wir haben die Zeit seit dem Spendenaufruf genutzt, die Pony-Station zu besuchen“, erzählt Annette Laumann, die von der Arbeit der Ehrenamtlichen dort begeistert war. Der Vorschlag, die diesjährige Weihnachts-Spendenaktion zu Gunsten der Pony-Station durchzuführen, kam aus den Reihen der Mitglieder des Fitnessstudios, der Spendenaufruf erfolgte dann Anfang Dezember. Beim Waffel- und Glühweinverkauf sammelte das Team des Fitnessstudios zusätzlich für die Aktion.

„Ich bin vom Spendenaufkommen begeistert“, erklärte Thorsten Pälmke. 150 Euro Bares gingen an die Pony-Station. Die vielen Sachspenden in Form von Spielzeug, Spielen, Plüschtieren, Malbüchern oder Stiften leitet Thorsten Pälmke an das St. Vinzenz am Stadtpark weiter. Das Bargeld setzt die Pony-Station unter anderem zum Kauf von Futter ein.

Annette Laumann und Thorsten Pälmke bedanken sich bei allen Spendern, die zum Weihnachtsfest ihr großzügiges Herz gezeigt haben.