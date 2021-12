Weihnachtsbäume für den guten Zweck

Die KLJB Ahlen verkauft auch in diesem Jahr wieder Tannenbäume für einen guten Zweck. An den Samstagen 11. und 18. Dezember gibt es die Bäume von 8.15 bis 12.30 Uhr bei Dahlhoff (Eschenbachstraße 9), an der St.-Elisabeth-Kirche und an der St.-Josef-Kirche. Zum Verkauf stehen Bäume in Größen von etwa 1,40 bis drei Meter. Die Ahlener Landjugend freut sich über jeden verkauften Baum, denn der Erlös wird in diesem Jahr an den Wünschewagen gespendet. Der ASB-Wünschewagen erfüllt letzte Herzenswünsche für schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Der Tannenbaumverkauf findet unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen statt.