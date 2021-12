Weihnachtsbeleuchtung lässt Ahlen strahlen

Die Weihnachtsbeleuchtung lässt die Stadt auch in diesem Jahr wochenlang in einem festlichen Licht erstrahlen. Die Organisatoren und Sponsoren um Stadtwerke Ahlen, „Pro Ahlen“, die Stadt und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ziehen eine positive Zwischenbilanz: „Wir haben wieder einmal vielen Bürgerinnen und Bürgern ein Lächeln aufs Gesicht gezeichnet. Diese Reaktionen zeigen uns, dass das Beleuchtungskonzept gelungen ist“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse.

Zweifellos: Viele Ahlener erfreuen sich bei einem Bummel an den Glanzpunkten in der Innenstadt. Geboten bekommen sie viel – schließlich wurde die Beleuchtung in den vergangenen zwei Jahren deutlich ausgeweitet. So wurden weitere Bäume mit Lichtelementen versehen – allein in der Fußgängerzone sind auch in diesem Jahr zehn Bäume sowie zwei Figurenpaare hinzugekommen. In der Hansastraße sorgen Leuchtmotive für festliche Stimmung, ein beleuchteter Baum schmückt den Hansakreisel. Die Bilanz, die die Stadtwerke jetzt vorlegen, kann sich sehen lassen: Allein auf dem Marktplatz leuchten 17 460 LEDs am zehn Meter hohen Weihnachtsbaum, an den 15 Kugeln und an den zwölf Lichtervorhängen. Insgesamt kommen bei der Beleuchtung 41 460 LEDs sowie 3438 Leuchtmittel zum Einsatz.

Kosten gemeinsam gestemmt

Die Kosten für den Auf- und Abbau, den Strom sowie die Wartung der Lichtelemente werden gemeinsam gestemmt. Der Verein „Pro Ahlen“ hatte im Vorfeld der Aktion zudem mit einem Sponsorenbrief die Unterstützung Dritter eingeworben. Eins können die Sponsoren schon jetzt versprechen: Auch im nächsten Jahr wird Ahlen wieder im stimmungsvollen Licht leuchten – vielleicht sogar mit einigen neuen Elementen.