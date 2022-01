Weihnachtstannen werden zu Kompost

Gefühlt ist die Weihnachtszeit seit Samstag wieder vorbei. Denn an dem Tag waren wieder viele Teams der Stadt Ahlen unterwegs, um die an den Straßenrändern liegenden ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln.

In diesem Jahr waren trotz der Pandemie wieder die städtischen Mitarbeiter im Einsatz, im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Aufgabe noch Lohnunternehmen übertragen. „Wir versuchen es mal wieder so“, kommentierte Einsatzleiter Kevin Brisbois den Wechsel zurück. Allerdings waren die Feuerwehrleute nicht wie üblich mit von der Partie. Denn die gehören zur sensiblen Infrastruktur und die gefährliche Omikron-Variante des Coronavirus erfordert besondere Sicherheitsmaßnahmen.

30 Mitarbeiter in elf Fahrzeugen

30 Mitarbeiter der Umweltbetriebe waren mit elf Fahrzeugen unterwegs, um die ihnen zugeteilten Reviere zu beackern. „Es haben sich alle freiwillig gemeldet“, betonte Dirk Schumacher, zuständig für die Verladung der Bäume in die Container, die am Montag zur Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises in Ennigerloh gehen. Dort werden die ausrangierten Bäume kompostiert. Der Zusammenhalt in der Truppe sei gut, so Dirk Schumacher.

Bei Kälte und im Dunklen starteten die Teams um 6 Uhr ihre Touren. Am Vormittag gab‘s aber strahlenden Sonnenschein, was nach grauem Himmel an den Vortagen ganz gut für das Gemüt war. „Es ist zwar ein bisschen nass von den Bäumen, aber Hauptsache, von oben ist es trocken“, freute sich Robin Schütt über das gute Wetter.

Mit einem Bagger wurden die Weihnachtsbäume in Container umgeladen, die zur Abfallwirtschaft nach Ennigerloh gehen. Foto: Ralf Steinhorst

Ob es auch in diesem Jahr eine nette Anekdote beim Einsammeln gegeben habe? Kollege Jonas Schulz musste ein wenig überlegen, fand dann aber doch eine: „Ein Baum war mit einem blauen Spanngurt an einen Zaun angebunden – da hatte wohl jemand Sorge, dass der Baum wegfliegt.“ Während Jonas Schulz den nächsten Baum in der Sedanstraße packte, schauten ein Vater mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm aus dem Fenster, um sich das Spektakel des Baumsammelns anzuschauen.

Kostenfreie Abgabe am Wertstoffhof

Die Teams Der Stadt waren auch in Dolberg und Vorhelm unterwegs. Die Zahl der abzuholenden Weihnachtsbäume gehe übrigens gefühlt zurück, bestätigte Kevin Brisbois einen Eindruck beim Durchfahren der Straßen. Denn längst nicht vor jedem Haus lag ein Baum. Wer seinen Weihnachtsbaum noch nicht verabschieden wollte, kann ihn bis Ende Januar noch kostenfrei zum Wertstoffhof bringen.