Weiter mit FFP2-Maske ins Krankenhaus

Seit Freitag gilt eine überarbeitete Fassung der Corona-Schutzverordnung. Darin werden Regelungen insoweit gelockert, als dass für Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern die Vorlage eines am Besuchstag durchgeführten (negativen) Selbsttests ausreicht. Unabhängig davon steht für die Durchführung eines kostenlosen Bürgertests für Besucher und Patienten die Teststelle auf dem Parkplatz am Eingang der Kinderklinik weiterhin zur Verfügung. Diese Tests gelten auch weiterhin. Im Krankenhaus selbst, so das St.-Franziskus-Hospital, ist das Tragen einer FFP2-Maske weiterhin verpflichtend, insbesondere während der Besuche in den Patientenzimmern. „Aufgrund des zurzeit extrem hohen Patientenaufkommens bei gleichzeitig genauso extrem hohen krankheitsbedingten Ausfällen bei unserem Krankenhauspersonal halten wir jedoch unsere zeitliche Besuchsbeschränkung weiterhin aufrecht. Es gilt weiterhin ein Besucher pro Tag pro Patient“, betont Sprecherin Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek: „Sollten Sie Krankheitssymptome bei sich bemerken, bitten wir zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern von einem Besuch im Krankenhaus abzusehen.“