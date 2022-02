Weiter Vorsicht walten lassen

„Ylenia“ richtet in Ahlen keine größeren Schäden an

AhlenGanz vorüber ging der Kelch auch an Ahlen nicht. Doch die Auswirkungen von Sturmtief „Ylenia“ hielten sich in Grenzen. Vor allem: Es kamen keine Menschen zu Schaden. Als „noch relativ übersichtlich“ beschreibt Brandamtsrat Michael Witkenkamp am Donnerstagmittag die Lage aus Sicht der Feuerwehr. Zwei Dutzend Einsätze seit dem späten Mittwochnachmittag habe es bis dahin gegeben. Das Spektrum reiche vom umgestürzten Baum über lose Dachpfannen, flatternde Rollläden bis zur abgerissenen Kaminverkleidung. „Mehr oder weniger Kleinkram“, so der Wachdiensthabende in der Leitstelle.

Totholz abgeknickt

„Nichts Spektakuläres“, sagt auch Robert Schmäing, Baumkontrolleur der Ahlener Umweltbetriebe. Seine Bestandsaufnahme zeigt, nachdem sich die starken Windböen am Vormittag gelegt hatten, überwiegend aus den Bäumen gefallenes und abgeknicktes Totholz. Auch das Bild auf den Friedhöfen beunruhigt den Gartenbautechniker nicht. Zweige sind hier und da zwar heruntergekommen. Aber es hängen keine schweren Äste lose in den Baumkronen, die für Besucher zur Gefahr werden könnten.

Gespaltener Baumstamm am Lindensportplatz Foto: Stadt Ahlen

Routine ist die Warnung, die Schmäing dennoch hinterherschickt: „Nach einem Sturm kann immer und überall etwas aus Bäumen fallen.“ Der „reine Menschenverstand“ gebiete es, nach einem solchen Ereignis für einige Tage auf den Spaziergang durch Parks und Wälder zu verzichten. Denn dass unter tausend unbeschädigten Bäumen der eine steht, von dem Gefahr ausgeht, ist nicht immer sofort ersichtlich.

Wie auf Höhe des Lindensportplatzes an der Friedrich-Ebert-Straße. Für Stunden ist sie am Donnerstagvormittag gesperrt, weil es einen Ahorn nachts unter dem Druck des Windes förmlich im Stamm zerrissen hat. Schmäings Kollegen müssen immer wieder die Kettensäge ansetzen, um ihn Stück für Stück von oben nach unten runter zu sägen. An dieser Stelle, so die Stadt in einer Mitteilung, werde deutlich, wie richtig der für diesen Tag vom Schulministerium verfügte landesweite Unterrichtsausfall ist. Ein viel benutzter Schulweg führt genau am zerstörten und aus dem Gleichgewicht geratenen Baum entlang.

Eine komplette Kaminabdeckung holte es vom Dach. Foto: Ulrich Gösmann

Vorsicht sollten Passanten auch in den nächsten Tagen walten lassen und ab und zu den Blick nach oben wenden, rät Schmäing. Für die Nacht auf Samstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor dem nächsten Sturm, der zeitweilig Orkanstärke erreichen könnte.

Erste Hilfe, damit es jetzt nicht noch durchs Dach regnet Foto: Ulrich Gösmann

Der städtische Wertstoffhof am Ostberg blieb am Donnerstag geschlossen. „Bei diesen heftigen Böen ist es nicht mehr gewährleistet, dass Abfälle sicher in Container umgefüllt werden können“, begründete Entsorgungsleiter Frank Buntrock von den Umweltbetrieben die am Morgen getroffene Entscheidung. Keinem sei damit geholfen, „wenn einem die teils sperrigen Abfälle um die Ohren fliegen“. Entspannter war die Situation bei der Müllabfuhr. Sie konnte alle Touren wie geplant fahren.

Dachdecker in Dauergesprächen

Dachdeckerbetriebe sind an diesem Donnerstag in Dauergesprächen. Anrufer melden ihre Schäden, die vor Ort meist nur in Augenschein genommen, aber noch nicht sofort behoben werden können. Anhaltende Windböen verhindern akrobatische Einsätze. Abwarten, wie sich die Großwetterlage weiter entwickelt.