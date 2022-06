Weiterbildung im Zeichen der Krise

Auch wenn sich jetzt viele auf die Ferien freuen: Ab sofort können auch die neuen Kursangebote der VHS gebucht werden. Am Mittwoch wurde das Programmheft vorgestellt.

Schlanker ist es geworden, das VHS-Programm, das Nadine Köttendorf am Mittwochmorgen in Anwesenheit der Mitarbeiterinnen im alten Ratssaal am Markt vorstellte. Drensteinfurts Bürgermeister Carsten Grawunder übernahm die Begrüßung, weil sich seine Kollegin aus Sendenhorst, Katrin Reuscher, erkrankt und Hausherr Dr. Alexander Berger aus Termingründen vertreten ließen.

Grawunder klang etwas erleichtert, dass er trotz Digitalisierung noch ein Programmheft in der Hand hielt, das man auch „am Frühstückstisch gern zur Hand nimmt“. „Es ist ein tolles Programm, dass das VHS-Team wieder auf die Beine gestellt hat“, stellte Grawunder fest und bezog in sein Lob die Weiterbildungslandschaft der drei Städte Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt ein, die gut aufgestellt sei.

Zugleich fand er nachdenkliche Worte für die Herausforderungen, denen sich diese Gesellschaft gegenüber sieht, wie den immer gravierenderen Fachkräftemangel in allen Bereichen des Wirtschaftslebens. Und auch wenn er explizit im Programmheft keinen Niederschlag findet, ist für Grawunder im Weiterbildungskontext auch der Ukraine-Krieg präsent, der eine differenzierte Betrachtung erfordere: „Das ist nicht der Krieg der Russen, sondern der Putins“, stellte der Drensteinfurter Bürgermeister nachdrücklich fest.

Einzelveranstaltungen werden online beworben

„Wir sind gut aufgestellt“, befand auch Kulturdezernentin Stephanie Kosbab, die den Ahlener Bürgermeister vertrat. Die Bandbreite von Sprachen, Gesundheit, Sport, Kunst und Kultur sei beeindruckend und zeuge von einer sehr lebendigen Weiterbildung, so die Beigeordnete, die mit ihrem Lob für das Programm auch den Dank an das Team verband.

Bettina Küch-Wallmeyer, allgemeine Vertreterin der Sendenhorster Bürgermeisterin, bescheinigte dem Team, mit viel Fleiß und Herzblut ein attraktives Programm vorlegen zu können. Zugleich kündigte sie für den Herbst eine eigene Publikation mit dem Programm für Sendenhorst an, die an alle Haushalte verteilt werde.

Keine Einzel-Ankündigungen im Heft

VHS-Leiterin Nadine Köttendorf konnte sich noch nicht entscheiden, ob sie beim Yoga für den Kopfstand zur Klarheit oder doch eher zum Lachyoga tendiere. Nach der Erfahrung der Corona-Jahre mit zahlreichen Ausfällen habe man sich von der Ankündigung der Einzelveranstaltungen im Heft verabschiedet. Die Veranstaltungen sollen künftig vor allem auf der Homepage kommuniziert werden, zumal die Kurse online buchbar seien: „Ab sofort.“

Mit Kulturdezernentin Stephanie Kosbab gratulierte VHS-Leiterin Nadine Köttendorf ihrer Stellvertreterin Julia Schlüter zur Promotion (v.l.). Foto: Dierk Hartleb

Neben dem umfangreichen Angebot in den verschiedenen Fachbereichen hob sie die Sprachkurse hervor, unter denen es wieder einen Arabischkurs gebe, während Latein mangels Nachfrage aus dem Angebot gestrichen wurde. Mit Blick auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine stellte Nadine Köttendorf fest, dass Deutsch als Fremdsprache stark gefragt sei. Auch dem Hauptschulabschluss komme weiterhin große Bedeutung zu.

Kinder-Uni startet

In den beiden letzten Ferienwochen macht die VHS-Kinder-Uni wieder Lust auf Wissen und Verstehen. „Das ist keine Konkurrenz zu anderen Ferienangeboten“, betonte Nadine Köttendorf.

Abschließend beglückwünschte die VHS-Leiterin ihre neue Stellvertreterin Julia Schlüter zur gerade erfolgreich abgelegten Promotion in Betriebswirtschaftslehre und überreichte der überraschten Kollegin einen „Doktorhut“.

Im September stehe der nächste personelle Wechsel an: Nach 36 Jahren verabschiede sich dann Fachbereichsleiterin Bruni Rasche in den Ruhestand.