Weltall in der Turnhalle

Nicht schlecht, das Angebot, das das Städtische Gymnasium jetzt der Schulgemeinde macht: ein Planetarium in der Turnhalle.

Pop-up-Planetarium am Städtisches Gymnasium

So sieht es im Pop-up-Planetarium aus, wenn einer der Vorträge läuft. Die Schülerinnen und Schüler erleben das Spektakel coronagerecht in kleinen Gruppen.

Das Pop-up-Planetarium des Naturkundemuseums des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) ist zurzeit zu Gast am Städtischen Gymnasium. Seit Montag gibt es das Angebot an der Schule, für ganze sieben Tage steht das luftgefüllte Zelt in der Turnhalle.

Das mobile Planetarium bietet den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, durch unterschiedliche Vorträge den Sternenhimmel, das Sonnensystem und das gesamte Universum genauer zu erkunden. Die Jugendlichen aus fast allen Jahrgängen werden in kleinen Gruppen coronagerecht das Planetarium besuchen. Während die unteren Jahrgangsstufen mit der Vorstellung „Faszination Weltall – Expedition ins Sternenreich“ eine erste Einführung in die Struktur des Weltraums bekommen, beschäftigt sich die Mittelstufe intensiver mit den Planeten und unternimmt eine „Expedition ins Sonnensystem“.

So sieht das Planetarium von außen aus. Foto: Städtisches Gymnasium

Der Leistungskurs Physik taucht noch tiefer in das Universum ein und schaut sich eine Vorstellung zu „Sternen, Schwarzen Löcher und Galaxien“ an. Auch die Leistungskurse im Fach Biologie profitieren vom Pop-up-Planetarium und hören im Rahmen der Evolutionstheorie den Vortrag „Zeitreise – Vom Urknall zum Menschen“.

Damit auch die Mütter und Väter, Verwandte und Bekannte in die Tiefen des Universums eintauchen können, hatte das Städtische Gymnasium Vorstellungen für das Wochenende mit dem Naturkundemuseum vereinbart. Auch diese Veranstaltungen waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, so dass das Städtische nicht ohne Stolz „ausverkauft“ melden konnte.