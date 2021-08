Weltladen unterstützt Schule in Bagamoyo

„Hand in Hand“ – der Weltladen hat die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Bagamoyo und der Schulpartnerschaft mit der Mwambao Primary School in Bagamoyo/Tansania beschlossen.

Einen besonderen Gast durften die Mitglieder des Weltladen in ihrer Teamsitzung begrüßen. Helga Rohden, die ehemalige Leiterin der Marienschule, berichtete über das Projekt, das sie seit 2003 betreut: die Schulpartnerschaft mit der Mwambao Primary School in Bagamoyo. Helga Rohden nahm das Team des Weltladens mit einem Video mit vielen Fotos mit auf eine Reise nach Bagamoyo. Sie berichtete von guten Fortschritten, aber auch von der dringenden Notwendigkeit weiterer Unterstützung, um die Lern- und Lebensbedingungen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Vieles muss bezahlt werden: Der tägliche Maisbrei in der Schule, oft die einzige warme Mahlzeit eines Mwambao-Kindes, Schulmaterial wie Hefte, Stifte, Schulbücher, Schulkleidung für besonders arme Kinder, Reparaturen an und im Schulgebäude und vieles mehr.

Erste Spenden für Schulprojekt

Bereits im März dieses Jahres hatte Helga Rohden eine Spende des Weltladens entgegennehmen können. Nun bekam sie eine weitere Summe überreicht.

Besonders erfreut zeigte sie sich über einen Beschluss in der Teamsitzung. So soll in Zukunft regelmäßig ein Teil der Überschüsse, die der Weltladen durch den Verkauf der fair gehandelten Produkte erwirtschaftet, für die Unterstützung ihres Projekts verwendet werden.