Weltmeister bei Bike-Park-Eröffnung

Die Eröffnung des neuen Bike-Parks Vorhelm steht kurz bevor. Alle Dorfbewohner, weitere Interessierte und Helfer, die zum Entstehen beigetragen haben, sowie Gäste aus Politik und Vereinswelt sind am 28. August (Sonntag) ab 11 Uhr auf das fertig modellierte Gelände an der Ennigerstraße eingeladen. Der Erlös des Tages kommt der Jugendabteilung der TuS Westfalia Vorhelm zugute, die mit ihrem anliegenden Sportpark eine perfekte Kombination für die örtlichen Sportler bietet. Michael Hartke, selbst in der sportlichen Zweiradszene aktiv, freut sich besonders über den Besuch von Alex Reinke als Ehrengast. „Dazu haben wir mit Lennox Zimmermann einen jugendlichen Profifahrer am Start“, sagt er. Alex Reinke habe bereits die Entstehung anderer Bike-Parks begleitet. Er verfügt aus seiner Karriere über das nötige Fachwissen und will gerne mit den Gästen ins Gespräch kommen.