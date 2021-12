Wenn der Heimatdichter zu seinem Spruchstein kommt

Seit Juli 2018 stehen die einst von Stadtgärtner Wilhelm Reiberg angeschafften Steine mit bekannten Sprüchen aus der Feder Augustin Wibbelts in Vorhelm – jeweils zwei in den Ortsteilen Bahnhof, Dorf und Tönnishäuschen. Nun wird die bei Fahrradfahrern und Wanderern beliebte Steinroute durch ein Konterfei des Heimatdichters ergänzt.

Vermittlung von Franz-Josef Buschkamp

Am Montag machten sich Mitarbeiter des Gartenbaubetriebs von Stefan Tripp daran, den Spruchstein-Standort an der Alten Schänke Samson entsprechend zu verändern. Der Stein wurde näher ans Gebäude vor die Fassade des Festsaals versetzt und die Plastik, die der Förderverein „Kulturgut Samson“ vor gut zwei Jahren als Stiftung erhalten und bislang eingelagert hatte, daneben platziert. Der frühere stellvertretende Landrat Franz-Josef Buschkamp hatte den Tönnishäuschenern den Kontakt nach Warendorf vermittelt, wo die Plastik früher stand.

Gartenbau Tripp versetzt den Wibbelt-Spruchstein in Tönnishäuschen. Foto: Christian Wolff

Die Umgestaltung ist Teil eines vom Landschaftsarchitekturbüro Wieschebrink erstellten Plans, der die Verschönerung der gesamten Anlage rund um den ehemaligen Landgasthof vorsieht. Dazu gehört mittelfristig auch eine neue Pflasterung sowie ein Bereich für Musik- oder Theateraufführungen unter freiem Himmel.

Die Wibbelt-Gedenkstätte bildet künftig das Entree zum Biergarten „Unter den Linden“, den der Verein in Zukunft häufiger in Eigenregie bespielen will. Für die Teilmaßnahme wurden Mittel aus dem Fonds für bürgerschaftliches Engagement der Stadt Ahlen beantragt und bewilligt. Die gärtnerische Gestaltung rund um Skulptur und Stein folgt.