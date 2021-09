Wenn Erinnerung und Konturen verschwinden

Im Thema sind die beiden Künstler vereint, die seit Freitag in der Stadtgalerie ausstellen. Und doch bearbeiten Monika Reimann und Klaus Greipel das Thema Unschärfe höchst unterschiedlich.

Ulrich Loermann begrüßte die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die am Freitagabend der Einladung des Kunstvereins der Ausstellung „Grenzenlos“ gefolgt waren.

Die Faszination für das Thema Unschärfe verbindet sie in ihrer künstlerischen Arbeit. Zuvor war es das gemeinsame Kunststudium an der HBK Essen mit dem Schwerpunkt Fotografie und Medien. Seit Freitag stellen Monika Reimann und Klaus Greipel gemeinsam in der Stadtgalerie aus.

Der Zufall hatte Monika Reimann und die Laudatorin, Ricarda Freifrau von Diepenbroick-Grüter aus Tecklenburg, zusammengeführt. Weil eine geplante Südamerikareise coronabedingt ausfiel, wanderte die Fotokünstlerin durchs Münsterland und entdeckte dabei das Wasserschloss Haus Marck, den Stammsitz der Familie. Das Motiv, das die Fotografin von ihrem Ausflug ins nördliche Münsterland zurück mit nach Hause in Wadersloh brachte, befindet sich auch in der am Freitagabend eröffneten Ausstellung.

Betrachter kann Fantasie spielen lassen

Auch wenn das Thema Unschärfe das gemeinsame Band ist, unterscheiden sich beide Künstler doch in ihrer Arbeitsweise. Für Monika Reimann „bedeutet Unschärfe die Auflösung fester Strukturen“, führte die Rednerin aus. „Sie sucht starke Kontraste und verwischt durch Bewegung die Begrenzungen.“ Es sei die scheinbare Leichtigkeit, die ihre Fotokunst ausstrahle, sagte Diepenbroick-Grüter weiter. Dem Betrachter lasse sie alle Freiheiten, seine Fantasie spielen zu lassen. In den drei Regiestühlen in der Ausstellung kann jeder Platz nehmen und die Bilder in Ruhe betrachten.

Klaus Greipel, Monika Reimann und Ricarda Freifrau von Diepenbrock-Grüter Foto: Dierk Hartleb

Klaus Greipel bevorzuge dagegen die Betrachtung aus der Vergangenheit. „Ihn fasziniert die Auflösung, das langsame Verschwinden von Materiellem und von Erinnerungen“, urteilte die Laudatorin. In den drei ausgestellten Werkgruppen „The Walk“, „The Journey“ und „Fog Figueres“ arbeite er auf unterschiedliche Weise mit der Unschärfe. In der ersten beiden Werkgruppen fotografiert er einzelne Bilder aus Super-8-Filmen, die durch lange Belichtungszeiten noch weiter an Schärfe verlieren. Bei den Fog Figueres projiziert er Filmsequenzen, die er dann seinerseits abfilmt.

Viel Anklang bei den Gästen

Bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die von Ulrich Loermann begrüßt wurden, fanden die Exponate viel Anklang. Der Co-Vorsitzende bedankte sich bei den zahlreichen Sponsoren für die Unterstützung