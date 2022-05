Wenn selbst lächeln verboten ist

Die beiden schnauzbärtigen Herren kannten kein Pardon: Alle Besucherinnen und Besucher, die am Sonntag im Kunstmuseum auf der Bank Platz oder dahinter Aufstellung genommen hatten, sollten gefälligst still sitzen oder stehen. Schließlich agierte einer der beiden Messieurs bewaffnet mit Kamera, Stativ und schwarzem Einstelltuch hinter dem Objektiv. Eine Ausnahme gab es nicht, auch nicht für Stephanie Kosbab, Kulturdezernentin hin und her. Weil sie sich entgegen der klaren Anweisung in der Hocke bewegte und nicht wie angeordnet still sitzen konnte, wurde sie mit Klebeverband fixiert. Amüsiert verfolgten aus sicherer Entfernung Museumsleiterin Dr. Martina Padberg und Sammler Dr. Hans Gummersbach die Szene.

Freundliches Bonjour

Dabei hatte die Führung mit Dagmar Schmidt durch die Ausstellung „Neue Wahrheit! Kleine Wunder“ ganz normal begonnen, als plötzlich besagte „Herren“ auftauchten und freundlich jeden mit „Bonjour“ begrüßten. Auch bei der weiteren Konversation wurde seitens der beiden Gäste, die sich als Monsieur Daguerre vorstellten, Französisch parliert.

Hinter den beiden Herren verbargen sich Hilde Cromheecke und Lisa Bohren-Harjes, Mitglieder des Theaters Moustache und vielen besser in ihrer Rolle als Klinikclowns bekannt. Sie zeigten mit ihrer Slapstick-Nummer, wie zeitaufwendig es zu den seligen Zeiten eines Louis Daguerre war, ein Foto zu machen. Und zählten un, deux, trois. . . bis vingt (20). Kein Wunder, dass dabei der eine oder die andere unruhig wurde. Aber bei jeder Bewegung wäre das Foto verwackelt. Im Laufe der weiteren Führung tauchten die Daguerres noch mal auf und arrangierten alles für die Aufnahme.

Echte Bereicherung

„Die Aktionen waren eine echte Bereicherung“, meinte Martina Padberg anschließend. Über den ganzen Tag verteilt seien rund 100 Besucherinnen und Besucher ins Museum gekommen. Darunter seien auch viele Radfahrer gewesen. Über den Werseradweg fänden erfreulicherweise zunehmend Gäste ins Haus. Bewusst habe man sich für die Zweiteilung von „Take Over“ am Vorabend mit der Verleihung des „Ahlener Kunstsprung“ des Förderkreises Kunstmuseum Ahlen und den Familiensonntag entschieden.

Am Montag haben die Umbauarbeiten im Eingangsbereich des Museum-Neubaus begonnen. Um einen barrierefreien Zutritt zu gewährleisten, wird am Ende des lange Flurs ein Hublift eingebaut, mit dessen Hilfe Rollstuhlfahrer künftig problemlos in das Erdgeschoss des Altbaus gelangen. Zugleich soll in dem Flur ein lange Theke entstehen, die die bisherige Kasse ersetzen soll.

Tor zum Stadtpark

Auch im Außenbereich tut sich etwas: Mit Blick auf den neu gestalteten Stadtpark erhält der Skulpturengarten im hinteren Bereich ein Tor, das zu bestimmten Anlässen oder an Wochenenden geöffnet werden soll, um vom Stadtpark in den den Skulpturengarten und umgekehrt wechseln zu können.