Wenn‘s beim Smartphone oder Tablet hakt. . .

In Kooperation bieten die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ und die Familienbildungsstätte (FBS) eine offene Sprechstunde für ältere Bürgerinnen und Bürger rund um die Themen Smartphones und Tablets an. Betreut wird die Sprechstunde von zwei ehrenamtlichen Kräften aus dem Sinn-Netzwerk (Senioren in neuen Netzwerken). Jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 8.30 bis 10 Uhr helfen Thomas Frank und Thomas Hamacher in der Familienbildungsstätte Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zu ihrem Smartphone oder zum Tablet.

Keine Grundlagenberatung

„Es ist allerdings keine Grundlagenberatung, dafür gibt es von der Leitstelle noch ein Projekt mit Digitalpaten“, betont Thomas Frank, der in dieser Funktion ebenfalls im Sinn-Netzwerk aktiv ist. In der offenen Sprechstunde dagegen sollen konkrete Fragen beantwortet oder Probleme gelöst werden.

„Wir erhoffen uns mit der Sprechstunde, einen weiteren Schritt im Bereich der Digitalisierung zu gehen“, sagt Simon Büscher von der Leitstelle. Spätestens seit Pandemie-Beginn sei dieses Themenfeld auch in der Seniorenarbeit ein absoluter Schwerpunkt. „Es ist auch für ältere Menschen ein wichtiger Baustein für die zukünftige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sich dem Ganzen komplett zu verschließen, könnte Schwierigkeiten mit sich bringen“, untermauert Thomas Hamacher.

Startschuss am 7. April

Startschuss für das Projekt ist der 7. April (Donnerstag) ab 8.30 Uhr. Fünf weitere Termine in den Monaten Mai, Juni, September, November und Dezember folgen. „Wir sehen das Ganze in diesem Jahr als Testlauf und sind gespannt, wie es sich entwickelt“, so FBS-Leiter Lars Koenig. In den Sommerferien finden keine Sprechstunden statt, da die Familienbildungsstätte dann geschlossen ist. Der Zugang zu den Räumen an der Klosterstraße erfolgt stets unter den aktuell gültigen Corona-Schutzbedingungen.

Bei Fragen zur Sprechstunde oder zum Thema Digitales steht Simon Büscher unter Telefon 5 94 50, E-Mail bueschers@stadt.ahlen.de, zur Verfügung.