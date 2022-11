Wer hilft mit beim Auffüllen?

Westfalens winzigster Weihnachtsmarkt startet mit leeren Regalen in die Vorbereitungen. Um das Bushaltehäuschen in der Ahlener Bauerschaft Brockhausen wieder auffüllen zu können, bitten die Initiatoren um gut erhaltene Sachspenden. Die Aktion kommt diesmal dem Caritas-„Warenkorb“ zugute.

Westfalens winzigster Weihnachtsmarkt startet „abgebrannt“ in die siebte Runde. Keller und Dachböden der Landbevölkerung in der Bauerschaft Brockhausen sind nach den letzten beiden Erfolgsjahren derart leergeräumt, dass es jetzt erneut nach einem öffentlichen Aufruf drängt, mitzumachen. Gesucht wird, was weihnachtlich einstimmt und ein abgeschiedenes Bushaltehäuschen an der Drensteinfurter Straße alle Jahre wieder zu einem magischen Anziehungspunkt im Lichterglanz des Advents macht.

„Wir hatten beim letzten Mal gedacht, für die nächsten drei Jahre bestens versorgt zu sein“, erinnert sich Mitorganisatorin Sandra Weißenborn an die Welle, die der Aufruf im November 2021 auslöste. Der setzte einen regelrechten Sachspendentourismus in Gang, der die Regalreihen in dem offenen Holzhäuschen immer wieder von Neuem füllte. Und ebenso schnell auch wieder leerte, weil der Andrang so groß war.

Der Boom auf Brockhausen hatte während des landesweiten Lockdowns 2020 eingesetzt. Der kleinste Weihnachtsmarkt Westfalens, wie er von seinen Initiatorinnen liebevoll genannt wird, war plötzlich der einzige weit und breit, der mit Sternenglanz und Lichterleuchten heimelig einstimmte. Aus weiten Teilen des Münsterlandes pilgerten Ausflügler in die Abgeschiedenheit des Ahlener Landlebens, um sich an der Ausstrahlung der Auslagen zu erfreuen. Das Prinzip des dauergeöffneten Minimarktes ist ein einfaches: Was gefällt, darf mitgenommen werden. Gern gegen eine Spende, die im Vorjahr mit über 8000 Euro das zuvor erzielte Rekordergebnis nahezu verdreifachte. Adressat war eine Familie im Ahrtal, die während der Hochwasserkatastrophe alles verloren hatte. In diesem Jahr soll das Geld Ahlenern zugute kommen – über den Caritas-Sozialsupermarkt „Warenkorb“, der sich angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage vieler Haushalte gerade vor neuen Herausforderungen sieht. „Durch die Energiepreise und Lebenshaltungskosten kommen immer mehr Familien an ihr Existenzminimum. Viele Helfer sorgen dafür, dass Lebensmittel und das Nötigste da ist und alle so gut es geht versorgt werden“, begründen die Marktbeschickerinnen ihre Entscheidung.

Jetzt ihr beherzter Spendenaufruf: „Gebraucht wird nicht mehr verwendete, aber noch gut brauchbare Weihnachtsdekoration“, formuliert Sandra Weißenborn im Namen aller Aktiven ihren Wunschzettel. Kugeln, Sterne, Engel, Weihnachtsmänner, Krippen, Rentiere oder auch Räuchermännchen, die nicht mehr in die Weihnachtsdeko passten, könnten jetzt an einen neuen Ort Weihnachtsfreude einziehen lassen. Die Künstlerin motiviert: „Auf zum Stöbern durch Keller und auf Dachböden!“

Ein Anhänger steht ab Samstag an der Gabelung Drensteinfurter Straße 101 / Ecke Hagenbrede für gut erhaltene Sachspenden bereit. Foto: Ulrich Gösmann

Zur Einstimmung: Westfalens winzigster Weihnachtsmarkt befindet sich in einem Buswartehäuschen in der Ahlener Bauerschaft Brockhausen. Foto: Ulrich Gösmann

Als zentrale Annahmestelle steht ab Samstag (12. November) ein Viehanhänger vor dem Hof Knipping an der Gabelung Drensteinfurter Straße 101 / Ecke Hagenbrede bereit, in dem auch Kinderspielsachen wie Brettspiele oder auch Schaukelpferde abgelegt werden können. Westfalens kleinster Weihnachtsmarkt soll auf diesem Wege zum 4. Dezember mit gefüllten Regalen wieder an den Start gehen können. Und das erneut mit LED-Beleuchtung, wie Sandra Weißenborn anmerkt. Diesmal komme erstmals eine Zeitschaltuhr zum Einsatz, um den Budenzauber nicht durch die ganze Nacht leuchten zu lassen. Das als Beitrag zum Energiesparen.